https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1732977985.html
Участник Евровидения от Исландии заболел COVID-19
Участник Евровидения от Исландии заболел COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021
Участник Евровидения от Исландии заболел COVID-19
У одного из участников Евровидения от Исландии выявлен коронавирус, делегация откажется от очного участия в конкурсе, вместо него будет показано видео с... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:45
2021-05-19T15:45
2021-05-19T16:22
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РОТТЕРДАМ, 19 мая - РИА Новости. У одного из участников Евровидения от Исландии выявлен коронавирус, делегация откажется от очного участия в конкурсе, вместо него будет показано видео с репетиции исландской группы, сообщили в пресс-службе конкурса.Ранее организаторы конкурса сообщали, что два члена польской и исландской делегации получили положительные результаты ПЦР-теста. После этого команды отправились на самоизоляцию и прошли проверку на COVID-19."Сегодня (в среду, 19 мая) член исландской группы Daði og Gagnamagnið также получил положительный результат теста на COVID-19. Остальные члены делегации вновь получили отрицательный результат", - говорится в пресс-релизе.В итоге группа приняла решение отказаться от участия в Евровидении-2021 в очном формате."Их песня останется в конкурсной программе, и мы будем транслировать их репетиционное выступление, записанное на сцене 13 мая", - добавили в пресс-службе.Исландская делегация останется на карантине и будет находиться под наблюдением органов здравоохранения.
https://ria.ru/20210518/pravila-1732672769.html
https://ria.ru/20210519/eurovision-1732919696.html
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евровидение-2021, евровидение, исландия, в мире
РОТТЕРДАМ, 19 мая - РИА Новости.
У одного из участников Евровидения от Исландии
выявлен коронавирус, делегация откажется от очного участия в конкурсе, вместо него будет показано видео с репетиции исландской группы, сообщили в пресс-службе конкурса.
Ранее организаторы конкурса сообщали, что два члена польской и исландской делегации получили положительные результаты ПЦР-теста. После этого команды отправились на самоизоляцию и прошли проверку на COVID-19.
"Сегодня (в среду, 19 мая) член исландской группы Daði og Gagnamagnið также получил положительный результат теста на COVID-19. Остальные члены делегации вновь получили отрицательный результат", - говорится в пресс-релизе.
В итоге группа приняла решение отказаться от участия в Евровидении-2021 в очном формате.
"Их песня останется в конкурсной программе, и мы будем транслировать их репетиционное выступление, записанное на сцене 13 мая", - добавили в пресс-службе.
Исландская делегация останется на карантине и будет находиться под наблюдением органов здравоохранения.