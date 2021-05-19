https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1732977985.html

Участник Евровидения от Исландии заболел COVID-19

Участник Евровидения от Исландии заболел COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021

Участник Евровидения от Исландии заболел COVID-19

У одного из участников Евровидения от Исландии выявлен коронавирус, делегация откажется от очного участия в конкурсе, вместо него будет показано видео с... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:45

2021-05-19T15:45

2021-05-19T16:22

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РОТТЕРДАМ, 19 мая - РИА Новости. У одного из участников Евровидения от Исландии выявлен коронавирус, делегация откажется от очного участия в конкурсе, вместо него будет показано видео с репетиции исландской группы, сообщили в пресс-службе конкурса.Ранее организаторы конкурса сообщали, что два члена польской и исландской делегации получили положительные результаты ПЦР-теста. После этого команды отправились на самоизоляцию и прошли проверку на COVID-19."Сегодня (в среду, 19 мая) член исландской группы Daði og Gagnamagnið также получил положительный результат теста на COVID-19. Остальные члены делегации вновь получили отрицательный результат", - говорится в пресс-релизе.В итоге группа приняла решение отказаться от участия в Евровидении-2021 в очном формате."Их песня останется в конкурсной программе, и мы будем транслировать их репетиционное выступление, записанное на сцене 13 мая", - добавили в пресс-службе.Исландская делегация останется на карантине и будет находиться под наблюдением органов здравоохранения.

https://ria.ru/20210518/pravila-1732672769.html

https://ria.ru/20210519/eurovision-1732919696.html

исландия

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евровидение-2021, евровидение, исландия, в мире