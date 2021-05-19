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Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1732921786.html
Рудковская оценила выступление Манижи на Евровидении
Рудковская оценила выступление Манижи на Евровидении - РИА Новости, 19.05.2021
Рудковская оценила выступление Манижи на Евровидении
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская высоко оценила выступление Манижи, которая прошла в финал музыкального конкурса "Евровидение", однако ей больше... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:45
2021-05-19T11:45
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
новости культуры
яна рудковская
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общество
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РОТТЕРДАМ, 19 мая - РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская высоко оценила выступление Манижи, которая прошла в финал музыкального конкурса "Евровидение", однако ей больше понравилась певица из Мальты."Выступление хорошее, она молодец. Очень хорошо выступила, энергичная, с харизмой. Но смотря с кем сравнивать. Если мы будем сравнивать с мальтийкой, то, конечно, мне больше понравилась мальтийка", - сказала Рудковская РИА Новости.По мнению телеведущей, в целом конкурс в этом году "очень слабый, поэтому на фоне всех остальных Манижа – просто королева". Рудковская не сомневалась, что российская исполнительница пройдет в финал."Мы дождемся выступления в финале француженки. Это что-то новое", - отметила она.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman.
https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1732892548.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, новости культуры, яна рудковская, евровидение, роттердам, общество

Рудковская оценила выступление Манижи на Евровидении

11:45 19.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РОТТЕРДАМ, 19 мая - РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская высоко оценила выступление Манижи, которая прошла в финал музыкального конкурса "Евровидение", однако ей больше понравилась певица из Мальты.
"Выступление хорошее, она молодец. Очень хорошо выступила, энергичная, с харизмой. Но смотря с кем сравнивать. Если мы будем сравнивать с мальтийкой, то, конечно, мне больше понравилась мальтийка", - сказала Рудковская РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021
Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021
По мнению телеведущей, в целом конкурс в этом году "очень слабый, поэтому на фоне всех остальных Манижа – просто королева". Рудковская не сомневалась, что российская исполнительница пройдет в финал.
"Мы дождемся выступления в финале француженки. Это что-то новое", - отметила она.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman.
Встала и прошла: Манижа в финале Евровидения - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
08:45Шоубиз
Встала и прошла: Манижа — в финале Евровидения
 
Евровидение — 2021Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Новости культурыЯна РудковскаяЕвровидениеРоттердамОбщество
 
 
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