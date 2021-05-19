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ЕС назвал блокировку tut.by нарушением международных обязательств Минска
ЕС назвал блокировку tut.by нарушением международных обязательств Минска - РИА Новости, 19.05.2021
ЕС назвал блокировку tut.by нарушением международных обязательств Минска
Евросоюз считает действия властей Белоруссии в отношении ресурса tut.by нарушающими международные обязательства Минска, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:38
2021-05-19T11:38
tut.by
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Евросоюз считает действия властей Белоруссии в отношении ресурса tut.by нарушающими международные обязательства Минска, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза.Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by департаментом финансовых расследований (ДФР) возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В офисах tut.by и дома у ряда сотрудников прошли обыски. Вечером во вторник сайт сообщал, что задержаны 14 его сотрудников, позже уточнил, что одного из заместителей главного редактора отпустили после допроса. Министерство информации заявило, что доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ."В рамках продолжающихся репрессий и запугивания со стороны властей Белоруссии был нанесен удар по крупнейшему независимому СМИ - tut.by… Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, принятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться", - указывается в заявлении.В ЕС подчеркнули, что "виновные в нарушении прав человека не могут оставаться безнаказанными, ЕС вместе с международным сообществом координирует усилия для привлечения их к ответственности".Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, которым он фактически приравнивался к СМИ, данное решение было обжаловано, но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732791654.html
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tut.by, евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС назвал блокировку tut.by нарушением международных обязательств Минска

11:38 19.05.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Евросоюз считает действия властей Белоруссии в отношении ресурса tut.by нарушающими международные обязательства Минска, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы союза.
Во вторник пресс-служба Комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by департаментом финансовых расследований (ДФР) возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В офисах tut.by и дома у ряда сотрудников прошли обыски. Вечером во вторник сайт сообщал, что задержаны 14 его сотрудников, позже уточнил, что одного из заместителей главного редактора отпустили после допроса. Министерство информации заявило, что доступ к интернет-порталу tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ.
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"В рамках продолжающихся репрессий и запугивания со стороны властей Белоруссии был нанесен удар по крупнейшему независимому СМИ - tut.by… Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, принятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться", - указывается в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что "виновные в нарушении прав человека не могут оставаться безнаказанными, ЕС вместе с международным сообществом координирует усилия для привлечения их к ответственности".
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Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после августовских президентских выборов протесты оппозиции. Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, которым он фактически приравнивался к СМИ, данное решение было обжаловано, но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
 
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