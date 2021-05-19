https://ria.ru/20210519/eurovision-1732919696.html
Прошедшая в финал Евровидения Манижа поднялась в рейтинге букмекеров
Прошедшая в финал Евровидения Манижа поднялась в рейтинге букмекеров - РИА Новости, 19.05.2021
Прошедшая в финал Евровидения Манижа поднялась в рейтинге букмекеров
Певица Манижа, которая представляет Россию в этом году на Евровидении, поднялась в рейтинге у официальных букмекеров конкурса после того, как прошла в финал,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:32
2021-05-19T12:32
2021-05-19T13:39
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Певица Манижа, которая представляет Россию в этом году на Евровидении, поднялась в рейтинге у официальных букмекеров конкурса после того, как прошла в финал, говорится на сайте Eurovision.сom. Исполнительница шагнула на одну строку, и сейчас находится на десятом месте. Фаворитом по-прежнему считают Италию. Участникам рок-группы Måneskin, которые во втором полуфинале (20 мая) выступят с песней "Zitti e buoni", пока прогнозируют победу. В первой тройке также находятся конкурсантки с Мальты (Дестини Чукуньере) и из Франции (Барбара Прави). В 2021-м году международный песенный конкурс Евровидение проходит в Роттердаме (Нидерланды) на арене Ahoy. Финал запланирован на 22 мая.
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евровидение-2021, россия, нидерланды, италия, manizha (манижа сангин), новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды