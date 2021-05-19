https://ria.ru/20210519/ekaterinburg-1733030223.html

Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице

Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице - РИА Новости, 19.05.2021

Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице

Подозреваемый в тройном убийстве в парке в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления СК по Свердловской... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:42

2021-05-19T19:42

2021-05-19T20:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Подозреваемый в тройном убийстве в парке в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления СК по Свердловской области.Инцидент произошел в понедельник в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге, причем при попытке задержания 34-летний подозреваемый напал с ножом и на полицейских, в итоге получил пулевое ранение и попал в больницу в тяжелом состоянии. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, конфликт между мужчинами разгорелся после распития спиртного.Причину смерти подозреваемого установит судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732652182.html

россия

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия