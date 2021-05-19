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Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице
Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице - РИА Новости, 19.05.2021
Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице
Подозреваемый в тройном убийстве в парке в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления СК по Свердловской... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:42
2021-05-19T20:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Подозреваемый в тройном убийстве в парке в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления СК по Свердловской области.Инцидент произошел в понедельник в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге, причем при попытке задержания 34-летний подозреваемый напал с ножом и на полицейских, в итоге получил пулевое ранение и попал в больницу в тяжелом состоянии. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, конфликт между мужчинами разгорелся после распития спиртного.Причину смерти подозреваемого установит судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732652182.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице

19:42 19.05.2021 (обновлено: 20:17 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ на месте убийства трех человек в Екатеринбурге
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте убийства трех человек в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Подозреваемый в тройном убийстве в парке в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления СК по Свердловской области.
Инцидент произошел в понедельник в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге, причем при попытке задержания 34-летний подозреваемый напал с ножом и на полицейских, в итоге получил пулевое ранение и попал в больницу в тяжелом состоянии. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, конфликт между мужчинами разгорелся после распития спиртного.
Причину смерти подозреваемого установит судебно-медицинская экспертиза.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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