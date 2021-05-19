https://ria.ru/20210519/ekaterinburg-1733030223.html
Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице
Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице - РИА Новости, 19.05.2021
Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался в больнице
Подозреваемый в тройном убийстве в парке в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления СК по Свердловской... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:42
2021-05-19T19:42
2021-05-19T20:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732674851_0:0:1503:845_1920x0_80_0_0_d121ec9b1a9497811f178b7c0f457628.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Подозреваемый в тройном убийстве в парке в Екатеринбурге скончался в больнице, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления СК по Свердловской области.Инцидент произошел в понедельник в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге, причем при попытке задержания 34-летний подозреваемый напал с ножом и на полицейских, в итоге получил пулевое ранение и попал в больницу в тяжелом состоянии. Против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, конфликт между мужчинами разгорелся после распития спиртного.Причину смерти подозреваемого установит судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732652182.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732674851_100:0:1296:897_1920x0_80_0_0_3fa66aaa85f700438aca3c6b182b24fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия