В ЛНР прокомментировали попытки Киева решить судьбу Донбасса
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Попытки Киева договариваться о судьбе Донбасса без представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик – бесперспективны, заявил РИА Новости в среду представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулирования ситуации в регионе Родион Мирошник.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Украина передала "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина, Франция) новый проект так называемых кластеров для разработки дорожной карты урегулирования конфликта в Донбассе. Они, по данным издания, фиксируют существенные разногласия с позицией России. Отмечается, что украинские предложения впервые документально оформлены и представляют, как именно Киеву хотелось бы изменить минские соглашения.
"Попытки Киева договариваться о судьбе Донбасса без представителей Донбасса – бесперспективны", - заявил Мирошник.
По мнению представителя политической подгруппы, минские соглашения крайне неудобны Киеву и попытки их переписать, как и попытки отказаться от переговоров с ЛНР и ДНР – это "путь в никуда для политико-дипломатического варианта разрешения конфликта".
"ЛНР и ДНР не согласятся с попытками Киева переписывать минские соглашения в своих интересах. А переговоры о судьбе Донбасса будут вестись, как того требуют минские соглашения - "в обсуждении и по согласованию" с представителями ЛНР и ДНР", - заявил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.