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В ЛНР прокомментировали попытки Киева решить судьбу Донбасса
В ЛНР прокомментировали попытки Киева решить судьбу Донбасса - РИА Новости, 19.05.2021
В ЛНР прокомментировали попытки Киева решить судьбу Донбасса
Попытки Киева договариваться о судьбе Донбасса без представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик – бесперспективны, заявил РИА... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:03
2021-05-19T12:03
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Попытки Киева договариваться о судьбе Донбасса без представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик – бесперспективны, заявил РИА Новости в среду представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулирования ситуации в регионе Родион Мирошник.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Украина передала "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина, Франция) новый проект так называемых кластеров для разработки дорожной карты урегулирования конфликта в Донбассе. Они, по данным издания, фиксируют существенные разногласия с позицией России. Отмечается, что украинские предложения впервые документально оформлены и представляют, как именно Киеву хотелось бы изменить минские соглашения."Попытки Киева договариваться о судьбе Донбасса без представителей Донбасса – бесперспективны", - заявил Мирошник.По мнению представителя политической подгруппы, минские соглашения крайне неудобны Киеву и попытки их переписать, как и попытки отказаться от переговоров с ЛНР и ДНР – это "путь в никуда для политико-дипломатического варианта разрешения конфликта"."ЛНР и ДНР не согласятся с попытками Киева переписывать минские соглашения в своих интересах. А переговоры о судьбе Донбасса будут вестись, как того требуют минские соглашения - "в обсуждении и по согласованию" с представителями ЛНР и ДНР", - заявил Мирошник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.
https://ria.ru/20210518/sabotazh-1732863629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/donbass-1732610643.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР прокомментировали попытки Киева решить судьбу Донбасса

12:03 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Попытки Киева договариваться о судьбе Донбасса без представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик – бесперспективны, заявил РИА Новости в среду представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулирования ситуации в регионе Родион Мирошник.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Украина передала "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина, Франция) новый проект так называемых кластеров для разработки дорожной карты урегулирования конфликта в Донбассе. Они, по данным издания, фиксируют существенные разногласия с позицией России. Отмечается, что украинские предложения впервые документально оформлены и представляют, как именно Киеву хотелось бы изменить минские соглашения.
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"Попытки Киева договариваться о судьбе Донбасса без представителей Донбасса – бесперспективны", - заявил Мирошник.
По мнению представителя политической подгруппы, минские соглашения крайне неудобны Киеву и попытки их переписать, как и попытки отказаться от переговоров с ЛНР и ДНР – это "путь в никуда для политико-дипломатического варианта разрешения конфликта".
"ЛНР и ДНР не согласятся с попытками Киева переписывать минские соглашения в своих интересах. А переговоры о судьбе Донбасса будут вестись, как того требуют минские соглашения - "в обсуждении и по согласованию" с представителями ЛНР и ДНР", - заявил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.
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