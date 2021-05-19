https://ria.ru/20210519/dogovor-1732926635.html

Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе

Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе - РИА Новости, 19.05.2021

Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе

Вашингтон похоронил Договор об открытом небе (ДОН), имевший в основном политическое значение, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:07

2021-05-19T12:07

2021-05-19T16:31

россия

договор об открытом небе

балтийское море

дональд трамп

нато

алексей пушков

джо байден

безопасность

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон похоронил Договор об открытом небе (ДОН), имевший в основном политическое значение, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Государственной думой.По его мнению, документ считался "важной мерой доверия" между Москвой и Вашингтоном после холодной войны. Однако президент США Джо Байден, несмотря на продление договора СНВ-3, решил по этому вопросу придерживаться политики своего предшественника Дональда Трампа."Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Он отметил, что распаду соглашения способствовала "удивительная пассивность" европейских союзников Соединенных Штатов."Страны НАТО увлеченно играют в военные игры на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях, а общественность больше озабочена гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым, чем проявлениями новой холодной войны и военной угрозой, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает", — подытожил сенатор.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе о начале межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств. В МИД заявили, что Россия покинет соглашение примерно в декабре, "согласно процедурным нормам".

https://ria.ru/20210512/bezopasnost-1731883372.html

https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732913787.html

https://ria.ru/20210519/potok-1732901373.html

россия

балтийское море

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россия, договор об открытом небе, балтийское море, дональд трамп, нато, алексей пушков, джо байден, безопасность