Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/dogovor-1732926635.html
Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе
Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе - РИА Новости, 19.05.2021
Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе
Вашингтон похоронил Договор об открытом небе (ДОН), имевший в основном политическое значение, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:07
2021-05-19T16:31
россия
договор об открытом небе
балтийское море
дональд трамп
нато
алексей пушков
джо байден
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон похоронил Договор об открытом небе (ДОН), имевший в основном политическое значение, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Государственной думой.По его мнению, документ считался "важной мерой доверия" между Москвой и Вашингтоном после холодной войны. Однако президент США Джо Байден, несмотря на продление договора СНВ-3, решил по этому вопросу придерживаться политики своего предшественника Дональда Трампа."Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Он отметил, что распаду соглашения способствовала "удивительная пассивность" европейских союзников Соединенных Штатов."Страны НАТО увлеченно играют в военные игры на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях, а общественность больше озабочена гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым, чем проявлениями новой холодной войны и военной угрозой, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает", — подытожил сенатор.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе о начале межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств. В МИД заявили, что Россия покинет соглашение примерно в декабре, "согласно процедурным нормам".
https://ria.ru/20210512/bezopasnost-1731883372.html
https://ria.ru/20210519/ryabkov-1732913787.html
https://ria.ru/20210519/potok-1732901373.html
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор об открытом небе, балтийское море, дональд трамп, нато, алексей пушков, джо байден, безопасность

Пушков назвал причины отказа от Договора об открытом небе

12:07 19.05.2021 (обновлено: 16:31 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон похоронил Договор об открытом небе (ДОН), имевший в основном политическое значение, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя денонсацию соглашения Государственной думой.
По его мнению, документ считался "важной мерой доверия" между Москвой и Вашингтоном после холодной войны. Однако президент США Джо Байден, несмотря на продление договора СНВ-3, решил по этому вопросу придерживаться политики своего предшественника Дональда Трампа.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 09:10
МИД рассказал о предложениях России к США по информационной безопасности
"Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что распаду соглашения способствовала "удивительная пассивность" европейских союзников Соединенных Штатов.
"Страны НАТО увлеченно играют в военные игры на границах с Россией, а также в Черном и Балтийском морях, а общественность больше озабочена гендерами, мигрантами, сексизмом, мачизмом и расизмом, реальным или мнимым, чем проявлениями новой холодной войны и военной угрозой, которая, однако, не исчезла, а сохраняется и нарастает", — подытожил сенатор.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 11:09
Рябков: участники Договора по открытому небу не воздействовали на США
Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе о начале межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств. В МИД заявили, что Россия покинет соглашение примерно в декабре, "согласно процедурным нормам".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 09:59
Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"
 
РоссияДоговор об открытом небеБалтийское мореДональд ТрампНАТОАлексей ПушковДжо БайденБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
00:32СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
00:29Госдеп назвал суда, которые могут подпасть под санкции по Nord Stream 2
Лента новостейМолния