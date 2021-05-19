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Дегероизация в медиа: эксперты обсудили способы борьбы с ложными идеалами
Дегероизация в медиа: эксперты обсудили способы борьбы с ложными идеалами - РИА Новости, 19.05.2021
Дегероизация в медиа: эксперты обсудили способы борьбы с ложными идеалами
Активность попыток в социальных медиа дискредитировать исторические героические образы не спадает, поэтому важно не только защищать героев прошлого на... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:58
2021-05-19T15:58
алексей денисов
общественная палата рф
вгтрк
игорь ашманов
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Активность попыток в социальных медиа дискредитировать исторические героические образы не спадает, поэтому важно не только защищать героев прошлого на государственном уровне, но и создавать новых. К такому выводу пришли участники круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного социальным последствиям развенчания героических образов.Эксперты сошлись во мнении, что дегероизация истории России в медиасфере разрушает положительные примеры поведения для молодежи и подростков. В такой ситуации идеологического вакуума на смену прежним героям приходят новые, которые не всегда несут верные ценности.В свою очередь Рифат Сабитов, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, упомянул, что ВГТРК создает много патриотически-воспитательного контента, в том числе рассказывает и о нынешних героях, которые ежедневно совершают простые человеческие подвиги: кого-то спасают на пожаре, в наводнениях, в бытовых ситуациях, защищают от агрессии.Однако, по мнению Игоря Ашманова, в социальных сетях ссылок на федеральные и региональные СМИ значительно меньше, чем на медийных персонажей, являющихся актуальными героями у молодежи. При этом договариваться с ними бесполезно, и государству необходимо целенаправленно формировать новых героев. Такая пропаганда, по его словам, должна быть массовой и распространяться в первую очередь в молодежной среде.Кроме того, эксперты также сошлись во мнении, что цензура и запреты в медиасреде необходимы, но применять их нужно правильно. В свою очередь замдиректора по научной работе ВШССН МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Гребенюк подчеркнул важность разработки инструментов для фильтрации контента в Сети. Заместитель секретаря ОП РФ Александр Школьник обратил внимание на необходимость формирования журналистского сообщества, ориентирование молодых специалистов на поиск позитивных информационных поводов для публикаций в СМИ. Также спикер отметил важность идеологической работы с учителями в школах. По его словам, необходимо создать единую систему, институт, координационный центр, где можно было бы объединить все ниши и площадки. В то же время главный редактор познавательного телеканала ВГТРК "История" Алексей Денисов отметил, что подача материла должна стать современной, мобильной, технологичной, интересной и адаптированой под уже изменившееся за последнее время сознание молодежи."Наши дети живут уже в другой реальности, и за последние десять лет произошла радикальная смена всего, в том числе способов их общения, получения информации", – отметил журналист, подчеркнув высокие результаты работы интернет-канала, где в коротком формате представлены материалы об истории Второй мировой войны и отдельных личностях.
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4.7
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алексей денисов, общественная палата рф, вгтрк, игорь ашманов, общество

Дегероизация в медиа: эксперты обсудили способы борьбы с ложными идеалами

15:58 19.05.2021
 
CC0 / Pexels / Девушка с мобильным телефоном в руках
Девушка с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
CC0 / Pexels /
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Активность попыток в социальных медиа дискредитировать исторические героические образы не спадает, поэтому важно не только защищать героев прошлого на государственном уровне, но и создавать новых. К такому выводу пришли участники круглого стола Общественной палаты РФ, посвященного социальным последствиям развенчания героических образов.
Эксперты сошлись во мнении, что дегероизация истории России в медиасфере разрушает положительные примеры поведения для молодежи и подростков. В такой ситуации идеологического вакуума на смену прежним героям приходят новые, которые не всегда несут верные ценности.
"Из исследований этой среды (медиа – прим. ред.) видно, что идет целенаправленная работа. Это кажется очевидным, но на самом деле большинство людей, которые за это отвечают, считают это просто эффектом свободы слова – каждый говорит что хочет. Но надо понимать, как в 1990-е у нас происходила приватизация – разграбление собственности материальной, сейчас происходит такая же приватизация – разваливание собственности ментальной. Все эти герои, события, победы – это памятники, стоящие в ментальном пространстве. Сейчас их валят, разграбляют и, естественно, на их месте будут строить что-то свое", – отметил Игорь Ашманов, член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
В свою очередь Рифат Сабитов, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, упомянул, что ВГТРК создает много патриотически-воспитательного контента, в том числе рассказывает и о нынешних героях, которые ежедневно совершают простые человеческие подвиги: кого-то спасают на пожаре, в наводнениях, в бытовых ситуациях, защищают от агрессии.
Однако, по мнению Игоря Ашманова, в социальных сетях ссылок на федеральные и региональные СМИ значительно меньше, чем на медийных персонажей, являющихся актуальными героями у молодежи. При этом договариваться с ними бесполезно, и государству необходимо целенаправленно формировать новых героев. Такая пропаганда, по его словам, должна быть массовой и распространяться в первую очередь в молодежной среде.
Кроме того, эксперты также сошлись во мнении, что цензура и запреты в медиасреде необходимы, но применять их нужно правильно. В свою очередь замдиректора по научной работе ВШССН МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Гребенюк подчеркнул важность разработки инструментов для фильтрации контента в Сети.
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Заместитель секретаря ОП РФ Александр Школьник обратил внимание на необходимость формирования журналистского сообщества, ориентирование молодых специалистов на поиск позитивных информационных поводов для публикаций в СМИ. Также спикер отметил важность идеологической работы с учителями в школах. По его словам, необходимо создать единую систему, институт, координационный центр, где можно было бы объединить все ниши и площадки.
В то же время главный редактор познавательного телеканала ВГТРК "История" Алексей Денисов отметил, что подача материла должна стать современной, мобильной, технологичной, интересной и адаптированой под уже изменившееся за последнее время сознание молодежи.
"Наши дети живут уже в другой реальности, и за последние десять лет произошла радикальная смена всего, в том числе способов их общения, получения информации", – отметил журналист, подчеркнув высокие результаты работы интернет-канала, где в коротком формате представлены материалы об истории Второй мировой войны и отдельных личностях.
 
Алексей ДенисовОбщественная палата РФВГТРКИгорь АшмановОбщество
 
 
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