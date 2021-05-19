https://ria.ru/20210519/boepripasy-1733003101.html

В ЛНР заявили, что ВСУ везут к линии разграничения запрещенные боеприпасы

В ЛНР заявили, что ВСУ везут к линии разграничения запрещенные боеприпасы - РИА Новости, 19.05.2021

В ЛНР заявили, что ВСУ везут к линии разграничения запрещенные боеприпасы

Вооруженные силы Украины доставили в район подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе запрещенные минскими... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:43

2021-05-19T17:43

2021-05-19T17:43

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины доставили в район подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе запрещенные минскими соглашениями мины калибром 82 миллиметра, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Нам стало известно, что в период проведения переговоров контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе с позиций 59-ой бригады (ВС Украины - ред.) планируются огневые провокации. Для их реализации по приказу комбрига Шаповалова на позиции в районе населенного пункта Новолуганское доставлено три ящика 82-миллиметровых мин, а также двадцать выстрелов к гранатомету РПГ-7", - заявил Филипоненко.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210519/donbass-1732925509.html

луганская народная республика

киев

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире