https://ria.ru/20210519/biznes-1732900633.html

В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону

В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону - РИА Новости, 19.05.2021

В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, внесенного правительством и облегчающего доступ малого бизнеса к... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:54

2021-05-19T09:54

2021-05-19T10:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, внесенного правительством и облегчающего доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Документ исключает для субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента Арктической зоны, требования осуществлять капвложения в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимого имущества. При этом перечень конкретных видов экономической деятельности, на которые не распространяются эти требования, должен установить кабмин.Кроме того, будет отменено и чрезмерно строгое требование к будущим резидентам вести деятельность исключительно в одном муниципальном образовании по месту госрегистрации, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.То есть, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, то работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах. Это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок, считает глава кабмина.

https://ria.ru/20210512/arktika-1731921122.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика