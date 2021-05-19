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В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону
В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону - РИА Новости, 19.05.2021
В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, внесенного правительством и облегчающего доступ малого бизнеса к... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:54
2021-05-19T10:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, внесенного правительством и облегчающего доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Документ исключает для субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента Арктической зоны, требования осуществлять капвложения в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимого имущества. При этом перечень конкретных видов экономической деятельности, на которые не распространяются эти требования, должен установить кабмин.Кроме того, будет отменено и чрезмерно строгое требование к будущим резидентам вести деятельность исключительно в одном муниципальном образовании по месту госрегистрации, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.То есть, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, то работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах. Это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок, считает глава кабмина.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика

В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону

09:54 19.05.2021 (обновлено: 10:00 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, внесенного правительством и облегчающего доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Документ исключает для субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента Арктической зоны, требования осуществлять капвложения в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимого имущества. При этом перечень конкретных видов экономической деятельности, на которые не распространяются эти требования, должен установить кабмин.
Кроме того, будет отменено и чрезмерно строгое требование к будущим резидентам вести деятельность исключительно в одном муниципальном образовании по месту госрегистрации, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
То есть, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, то работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах. Это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок, считает глава кабмина.
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