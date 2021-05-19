https://ria.ru/20210519/baykalsk-1733008189.html

В Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубов надшламовых вод

В Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубов надшламовых вод - РИА Новости, 19.05.2021

В Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубов надшламовых вод

До 1 октября в Байкальске планируется очистить 70 тысяч кубических метров надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях, где хранятся отходы Байкальского... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:56

2021-05-19T17:56

2021-05-19T17:56

иркутская область

россия

светлана радионова

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

иркутская область

байкальск

общество

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ИРКУТСК, 19 мая – РИА Новости. До 1 октября в Байкальске планируется очистить 70 тысяч кубических метров надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях, где хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая находится в Иркутской области с рабочим визитом, вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым в среду осмотрели полигоны, где хранятся отходы БЦБК.Одна из актуальных задач, которая стоит сегодня перед специалистами, очистка надшламовых вод из карт-накопителей отходов комбината. Для этого приобретено специальное оборудование, на которое из резервного фонда РФ выделено 363 миллиона рублей. Специалисты госкорпорации "Росатом" должны в ближайшее время смонтировать его и начать откачку."До 1 октября необходимо очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод. Мы заинтересованы в том, чтобы и надзорные органы, и общественность были включены в такую позитивную повестку", - цитирует пресс-служба Кобзева.Для запуска локальных очистных необходимо дополнительное финансирование. Глава региона уже обратился по этому вопросу к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.Губернатор Приангарья отметил, что, согласно поручению президента РФ, процесс ликвидации отходов БЦБК должен быть завершен до 2024 года. "Росатом" в конце прошлого года приступил к работам на Солзанском полигоне и на территории, занятой очистными сооружениями бывшего БЦБК. На сегодняшний день завершены полевые работы по изысканиям, идет формирование оптимальных вариантов утилизации и обезвреживания отходов. В этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, которая пройдет процедуру общественных обсуждений и предусмотренные законодательством экологические экспертизы.Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат введен в эксплуатацию в 1966 году. Являлся градообразующим предприятием города Байкальска. Комбинат закрыт в 2013 году. За время работы БЦБК накопилось, по оценкам ученых, 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Карты-накопители с отходами находятся в гористой местности вблизи Байкала, где существует угроза схода селевых потоков.Осенью 2020 года правительством РФ назначен основной исполнитель работ по ликвидации отходов БЦБК - Федеральный экологический оператор - структура госкорпорации "Росатом".

https://ria.ru/20210504/tsentr-1731096080.html

https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584084034.html

россия

иркутская область

байкальск

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россия, светлана радионова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иркутская область, байкальск, общество