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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
https://ria.ru/20210519/baykalsk-1733008189.html
В Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубов надшламовых вод
В Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубов надшламовых вод - РИА Новости, 19.05.2021
В Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубов надшламовых вод
До 1 октября в Байкальске планируется очистить 70 тысяч кубических метров надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях, где хранятся отходы Байкальского... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:56
2021-05-19T17:56
иркутская область
россия
светлана радионова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
иркутская область
байкальск
общество
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ИРКУТСК, 19 мая – РИА Новости. До 1 октября в Байкальске планируется очистить 70 тысяч кубических метров надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях, где хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая находится в Иркутской области с рабочим визитом, вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым в среду осмотрели полигоны, где хранятся отходы БЦБК.Одна из актуальных задач, которая стоит сегодня перед специалистами, очистка надшламовых вод из карт-накопителей отходов комбината. Для этого приобретено специальное оборудование, на которое из резервного фонда РФ выделено 363 миллиона рублей. Специалисты госкорпорации "Росатом" должны в ближайшее время смонтировать его и начать откачку."До 1 октября необходимо очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод. Мы заинтересованы в том, чтобы и надзорные органы, и общественность были включены в такую позитивную повестку", - цитирует пресс-служба Кобзева.Для запуска локальных очистных необходимо дополнительное финансирование. Глава региона уже обратился по этому вопросу к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.Губернатор Приангарья отметил, что, согласно поручению президента РФ, процесс ликвидации отходов БЦБК должен быть завершен до 2024 года. "Росатом" в конце прошлого года приступил к работам на Солзанском полигоне и на территории, занятой очистными сооружениями бывшего БЦБК. На сегодняшний день завершены полевые работы по изысканиям, идет формирование оптимальных вариантов утилизации и обезвреживания отходов. В этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, которая пройдет процедуру общественных обсуждений и предусмотренные законодательством экологические экспертизы.Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат введен в эксплуатацию в 1966 году. Являлся градообразующим предприятием города Байкальска. Комбинат закрыт в 2013 году. За время работы БЦБК накопилось, по оценкам ученых, 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Карты-накопители с отходами находятся в гористой местности вблизи Байкала, где существует угроза схода селевых потоков.Осенью 2020 года правительством РФ назначен основной исполнитель работ по ликвидации отходов БЦБК - Федеральный экологический оператор - структура госкорпорации "Росатом".
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россия, светлана радионова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", иркутская область, байкальск, общество

В Байкальске планируют очистить 70 тысяч кубов надшламовых вод

17:56 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ИРКУТСК, 19 мая – РИА Новости. До 1 октября в Байкальске планируется очистить 70 тысяч кубических метров надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях, где хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая находится в Иркутской области с рабочим визитом, вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым в среду осмотрели полигоны, где хранятся отходы БЦБК.
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Одна из актуальных задач, которая стоит сегодня перед специалистами, очистка надшламовых вод из карт-накопителей отходов комбината. Для этого приобретено специальное оборудование, на которое из резервного фонда РФ выделено 363 миллиона рублей. Специалисты госкорпорации "Росатом" должны в ближайшее время смонтировать его и начать откачку.
"До 1 октября необходимо очистить 70 тысяч кубометров надшламовых вод. Мы заинтересованы в том, чтобы и надзорные органы, и общественность были включены в такую позитивную повестку", - цитирует пресс-служба Кобзева.
Для запуска локальных очистных необходимо дополнительное финансирование. Глава региона уже обратился по этому вопросу к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
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Губернатор Приангарья отметил, что, согласно поручению президента РФ, процесс ликвидации отходов БЦБК должен быть завершен до 2024 года. "Росатом" в конце прошлого года приступил к работам на Солзанском полигоне и на территории, занятой очистными сооружениями бывшего БЦБК. На сегодняшний день завершены полевые работы по изысканиям, идет формирование оптимальных вариантов утилизации и обезвреживания отходов. В этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, которая пройдет процедуру общественных обсуждений и предусмотренные законодательством экологические экспертизы.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат введен в эксплуатацию в 1966 году. Являлся градообразующим предприятием города Байкальска. Комбинат закрыт в 2013 году. За время работы БЦБК накопилось, по оценкам ученых, 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов. Карты-накопители с отходами находятся в гористой местности вблизи Байкала, где существует угроза схода селевых потоков.
Осенью 2020 года правительством РФ назначен основной исполнитель работ по ликвидации отходов БЦБК - Федеральный экологический оператор - структура госкорпорации "Росатом".
 
Иркутская областьРоссияСветлана РадионоваМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Иркутская областьБайкальскОбщество
 
 
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