Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВозвращение к занятиям в других школах учеников гимназии №175 в Казани
КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведён в пострадавшей от стрельбы казанской гимназии №175 к началу нового учебного года, рассматривается вопрос строительства в ней бассейна, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"На протяжении всего лета школа будет полностью обновлена. Президентом поставлена задача полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов… чтобы по восприятию, по функционалу она была шире. Как один из вариантов – предусмотреть возможность строительства бассейна", - сказала Галимова журналистам.
Сейчас, по ее словам, соответствующие службы прорабатывают этот вопрос.
Школу, по информации Галимовой, отремонтируют к началу нового учебного года.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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