https://ria.ru/20210519/basseyn-1732991603.html

Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе

Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе - РИА Новости, 19.05.2021

Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе

Капитальный ремонт будет проведён в пострадавшей от стрельбы казанской гимназии №175 к началу нового учебного года, рассматривается вопрос строительства в ней... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:49

2021-05-19T16:49

2021-05-19T16:49

республика татарстан

ильназ галявиев

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведён в пострадавшей от стрельбы казанской гимназии №175 к началу нового учебного года, рассматривается вопрос строительства в ней бассейна, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Сейчас, по ее словам, соответствующие службы прорабатывают этот вопрос.Школу, по информации Галимовой, отремонтируют к началу нового учебного года.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210515/kazan-1732432541.html

казань

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ильназ галявиев, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия