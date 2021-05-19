Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210519/basseyn-1732991603.html
Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе
Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе - РИА Новости, 19.05.2021
Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе
Капитальный ремонт будет проведён в пострадавшей от стрельбы казанской гимназии №175 к началу нового учебного года, рассматривается вопрос строительства в ней... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:49
2021-05-19T16:49
республика татарстан
ильназ галявиев
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732610271_0:353:3011:2047_1920x0_80_0_0_35f1dab6b8f4835b7fe47000271cb5e6.jpg
КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведён в пострадавшей от стрельбы казанской гимназии №175 к началу нового учебного года, рассматривается вопрос строительства в ней бассейна, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Сейчас, по ее словам, соответствующие службы прорабатывают этот вопрос.Школу, по информации Галимовой, отремонтируют к началу нового учебного года.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210515/kazan-1732432541.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732610271_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_3fa6f05461a0585beec1eefde400c6da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильназ галявиев, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Бассейн может появиться в пострадавшей от стрельбы казанской школе

16:49 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВозвращение к занятиям в других школах учеников гимназии №175 в Казани
Возвращение к занятиям в других школах учеников гимназии №175 в Казани - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 мая — РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведён в пострадавшей от стрельбы казанской гимназии №175 к началу нового учебного года, рассматривается вопрос строительства в ней бассейна, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"На протяжении всего лета школа будет полностью обновлена. Президентом поставлена задача полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов… чтобы по восприятию, по функционалу она была шире. Как один из вариантов – предусмотреть возможность строительства бассейна", - сказала Галимова журналистам.
Сейчас, по ее словам, соответствующие службы прорабатывают этот вопрос.
Школу, по информации Галимовой, отремонтируют к началу нового учебного года.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 12:21
В Казани проверяют информацию о минировании школ
 
Республика ТатарстанИльназ ГалявиевСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
00:32СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
00:29Госдеп назвал суда, которые могут подпасть под санкции по Nord Stream 2
Лента новостейМолния