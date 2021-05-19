https://ria.ru/20210519/aviasoobschenie-1732988901.html

В Турции уверены, что смогут убедить Россию возобновить полеты

В Турции уверены, что смогут убедить Россию возобновить полеты - РИА Новости, 19.05.2021

В Турции уверены, что смогут убедить Россию возобновить полеты

Даты возобновления полетов между Россией и Турцией пока нет, но в Анкаре считают, что смогут убедить Москву возобновить авиасообщение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:32

2021-05-19T16:32

2021-05-19T18:14

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АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Даты возобновления полетов между Россией и Турцией пока нет, но в Анкаре считают, что смогут убедить Москву возобновить авиасообщение, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма республики в среду.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.Как ранее сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой, она провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном, министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.Агентство Блумберг ранее сообщило со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, что Турции не удалось убедить РФ возобновить авиасообщение 2 июня, это произойдет не ранее 15 июня."То, что Турция не смогла убедить Россию возобновить полеты, не является новостью, подтвержденной нами. Переговоры между двумя странами продолжаются. Делегация из России прибудет в Турцию, после чего россияне примут решение. Речь не идет о том, что кто-то кого-то не может убедить", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на данный момент обе стороны не делали заявлений о возможной дате возобновления полетов.

https://ria.ru/20210518/s7-1732798847.html

https://ria.ru/20210518/aviasoobschenie-1732785638.html

россия

москва

турция

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туризм, коронавирус covid-19, россия, ибрагим калын, коронавирусы, татьяна голикова, москва, турция