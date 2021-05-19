https://ria.ru/20210519/aviadvigatel-1732887517.html

В "Ростехе" рассказали о планах по созданию гибридного авиадвигателя

В "Ростехе" рассказали о планах по созданию гибридного авиадвигателя - РИА Новости, 19.05.2021

В "Ростехе" рассказали о планах по созданию гибридного авиадвигателя

Демонстратор технологий гибридного авиадвигателя, который в перспективе не будет уступать по техническим характеристикам существующим газотурбинным установкам,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T07:04

2021-05-19T07:04

2021-05-19T07:04

наука

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михаил гордин

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Демонстратор технологий гибридного авиадвигателя, который в перспективе не будет уступать по техническим характеристикам существующим газотурбинным установкам, при этом расходовать гораздо меньше топлива и наносить вред экологии, появится в России в 2023 году, заявил журналистам генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростех" (ОДК) Юрий Шмотин.Шмотин добавил, что к этому времени будут сформированы четкие требования к компонентам гибридной силовой установки, которые позволят к 2027 году создать двигатель, который по своим характеристикам не будет уступать газотурбинному. При этом новый мотор будет иметь существенные преимущества по удельному расходу топлива и "воздействию на экологию с точки зрения выброса вредных веществ".Ранее генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова, с которым ОДК сотрудничает по данной тематике, Михаил Гордин заявлял в интервью РИА Новости, что самолеты с электродвигателями для местных и региональных пассажирских перевозок начнут использоваться в 2030-х годах.По его словам, гибридные самолеты будут использовать традиционный керосин и заряд аккумулятора. У гибридных самолетов в период максимальной потребности в мощности – во время взлета и посадки – электрический двигатель будет работать и от аккумулятора, и от теплового двигателя, а в режиме крейсерского полета тепловой двигатель будет обеспечивать и мощность для полета, и заряжать аккумуляторные батареи.

https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html

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россия, михаил гордин, ростех, москва, технологии