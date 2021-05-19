https://ria.ru/20210519/auditoriya-1733001695.html

В Госдуму внесли проект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов

В Госдуму внесли проект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов - РИА Новости, 19.05.2021

В Госдуму внесли проект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о создании единого измерителя РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:38

2021-05-19T17:38

2021-05-19T18:24

россия

антон горелкин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов."Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ "О СМИ" и в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации")", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.По его словам, в России отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно, из-за чего нельзя составить адекватное представление об аудитории того или иного события."Это вредит бизнесу — как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян", - пояснил депутат.Согласно законопроекту "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".Как уточняется в пояснительной записке, Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.

https://ria.ru/20210518/sovfed-1732855418.html

https://ria.ru/20210209/shtrafy-1596683488.html

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россия, антон горелкин, госдума рф, общество