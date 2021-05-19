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В Госдуму внесли проект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов
В Госдуму внесли проект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов - РИА Новости, 19.05.2021
В Госдуму внесли проект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов
Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о создании единого измерителя РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:38
2021-05-19T18:24
россия
антон горелкин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов."Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ "О СМИ" и в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации")", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.По его словам, в России отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно, из-за чего нельзя составить адекватное представление об аудитории того или иного события."Это вредит бизнесу — как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян", - пояснил депутат.Согласно законопроекту "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".Как уточняется в пояснительной записке, Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.
https://ria.ru/20210518/sovfed-1732855418.html
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россия, антон горелкин, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов

17:38 19.05.2021 (обновлено: 18:24 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов.
"Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ "О СМИ" и в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации")", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, в России отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно, из-за чего нельзя составить адекватное представление об аудитории того или иного события.
"Это вредит бизнесу — как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян", - пояснил депутат.
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Согласно законопроекту "под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований".
Как уточняется в пояснительной записке, Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.
Отмечается, что в отношении такой организации предусматривается ряд ограничений, в частности, запрет на использование данных, полученных от владельцев информационных ресурсов, кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.
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