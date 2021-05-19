Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий
© Фото : Министерство обороны Армении
ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Обстановка на участках армяно-азербайджанской границе существенно не изменилась, армянские ВС развернули там дополнительные подразделения, сообщили в среду в пресс-службе минобороны Армении.
Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
В минобороны заявили, что ситуация "после провокаций ВС Азербайджана 12 и 13 мая в некоторых приграничных районах Сюникской и Гегаркуникской областей по состоянию на утро 19 мая существенно не изменилась".
"По всем направлениям провокации как территории, так и азербайджанские военные, а также возможные пути их обеспечения остаются под полным контролем армянских сил. Более того, в предыдущие два дня на местности были развернуты дополнительные подразделения ВС Армении, что лишило азербайджанских военных даже теоретической возможности предпринимать какие-либо действия, оставив им единственное разумное решение – вернуться на исходные позиции", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Там же отмечается, что переговоры по мирному урегулированию проблемы все еще в процессе. "В минобороны Армении возлагают надежды на то, что они дадут желаемый результат, создавшаяся ситуация разрешится мирным путем. При этом, как уже было объявлено, при отсутствии решения в разумные сроки ВС Армении оставляют за собой право решить вопрос другими, в том числе силовыми, способами", - отмечается в сообщении.