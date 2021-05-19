https://ria.ru/20210519/armeniya-1732907514.html

Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном

Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном - РИА Новости, 19.05.2021

Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном

Обстановка на участках армяно-азербайджанской границе существенно не изменилась, армянские ВС развернули там дополнительные подразделения, сообщили в среду в... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:39

2021-05-19T10:39

2021-05-19T10:39

ара айвазян

россия

никол пашинян

минобороны армении

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армения

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ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Обстановка на участках армяно-азербайджанской границе существенно не изменилась, армянские ВС развернули там дополнительные подразделения, сообщили в среду в пресс-службе минобороны Армении.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.В минобороны заявили, что ситуация "после провокаций ВС Азербайджана 12 и 13 мая в некоторых приграничных районах Сюникской и Гегаркуникской областей по состоянию на утро 19 мая существенно не изменилась"."По всем направлениям провокации как территории, так и азербайджанские военные, а также возможные пути их обеспечения остаются под полным контролем армянских сил. Более того, в предыдущие два дня на местности были развернуты дополнительные подразделения ВС Армении, что лишило азербайджанских военных даже теоретической возможности предпринимать какие-либо действия, оставив им единственное разумное решение – вернуться на исходные позиции", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Там же отмечается, что переговоры по мирному урегулированию проблемы все еще в процессе. "В минобороны Армении возлагают надежды на то, что они дадут желаемый результат, создавшаяся ситуация разрешится мирным путем. При этом, как уже было объявлено, при отсутствии решения в разумные сроки ВС Армении оставляют за собой право решить вопрос другими, в том числе силовыми, способами", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210518/aliev-1732741844.html

https://ria.ru/20210519/demarkatsiya-1732891528.html

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ара айвазян, россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, одкб, азербайджан, армения, в мире