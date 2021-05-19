https://ria.ru/20210519/armeniya-1732890138.html

Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области

Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области - РИА Новости, 19.05.2021

Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области

Глава МИД РФ Сергей Лаврова сообщил, что главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:03

2021-05-19T08:03

2021-05-19T08:21

ара айвазян

россия

никол пашинян

минобороны армении

сергей лавров

владимир путин

в мире

одкб

армения

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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лаврова сообщил, что главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике."Хочу также сказать, что мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ", - сказал Лавров на пресс-конференции с таджикистанским коллегой в среду в Душанбе."И в ходе встречи, которая вчера была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pashinyan-1732375957.html

https://ria.ru/20210514/armeniya-1732301108.html

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армения

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ара айвазян, россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, владимир путин, в мире, одкб, армения