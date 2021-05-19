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Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области
Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области - РИА Новости, 19.05.2021
Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области
Глава МИД РФ Сергей Лаврова сообщил, что главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:03
2021-05-19T08:21
ара айвазян
россия
никол пашинян
минобороны армении
сергей лавров
владимир путин
в мире
одкб
армения
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лаврова сообщил, что главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике."Хочу также сказать, что мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ", - сказал Лавров на пресс-конференции с таджикистанским коллегой в среду в Душанбе."И в ходе встречи, которая вчера была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pashinyan-1732375957.html
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ара айвазян, россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, владимир путин, в мире, одкб, армения

Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области

08:03 19.05.2021 (обновлено: 08:21 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лаврова сообщил, что главы МИД ОДКБ накануне обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи в Сюнике
"Хочу также сказать, что мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ", - сказал Лавров на пресс-конференции с таджикистанским коллегой в среду в Душанбе.
"И в ходе встречи, которая вчера была организована вечером, мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег. В соответствии с этой просьбой мы обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку", - добавил он.
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Армения официально обратилась в ОДКБ по ситуации в Сюнике
 
Ара АйвазянРоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииСергей ЛавровВладимир ПутинВ миреОДКБАрмения
 
 
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