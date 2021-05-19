https://ria.ru/20210519/aprobatsiya-1733028231.html

Результаты апробации системы оценки проектов IRIIS представят на ПМЭФ

Результаты апробации системы оценки проектов IRIIS представят на ПМЭФ - РИА Новости, 19.05.2021

Результаты апробации системы оценки проектов IRIIS представят на ПМЭФ

Тестирование Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS находится на финальной стадии, итоги оценки первого пилотного... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T20:01

2021-05-19T20:01

2021-05-19T20:04

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Тестирование Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS находится на финальной стадии, итоги оценки первого пилотного проекта будут представлены на ПМЭФ-2021, сообщила в среду на Национальном форуме по устойчивому развитию заместитель председателя ‒ член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.Разработка национальной системы сертификации ведется с 2020 года ВЭБ.РФ совместно с Национальным Центром ГЧП и АИКОМ при поддержке Минфина России. IRIIS призвана помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски и перспективы проектов, реализуемых на территории РФ на принципах ГЧП. В следующие месяцы будет сформирован институт аккредитации профессиональных верификаторов и оценщиков.Полноценный запуск системы планируется осуществить до конца 2021 года. При этом Ячевская подчеркнула важность того, чтобы сертификация носила добровольный характер, чтобы все участники инфраструктурного рынка были заинтересованы в ее проведении.По оценкам ВЭБ.РФ, внедрение системы привлечет в инфраструктуру России около 13 миллиардов долларов за пять лет (по 2,6 миллиарда долларов ежегодно), что составит 12% от среднего ежегодного объема прямых иностранных инвестиций в Россию за последние 5 лет.В пресс-службе ВЭБ.РФ напомнили, что в рамках работы над системой совместно с Национальным Центром ГЧП был проведен опрос ключевых участников инфраструктурного рынка по вопросам устойчивого развития и качественной инфраструктуры.

https://realty.ria.ru/20210428/zastroyka-1730260266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, новости компаний - экономика