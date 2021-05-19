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Результаты апробации системы оценки проектов IRIIS представят на ПМЭФ
Результаты апробации системы оценки проектов IRIIS представят на ПМЭФ - РИА Новости, 19.05.2021
Результаты апробации системы оценки проектов IRIIS представят на ПМЭФ
Тестирование Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS находится на финальной стадии, итоги оценки первого пилотного... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:01
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Тестирование Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS находится на финальной стадии, итоги оценки первого пилотного проекта будут представлены на ПМЭФ-2021, сообщила в среду на Национальном форуме по устойчивому развитию заместитель председателя ‒ член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.Разработка национальной системы сертификации ведется с 2020 года ВЭБ.РФ совместно с Национальным Центром ГЧП и АИКОМ при поддержке Минфина России. IRIIS призвана помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски и перспективы проектов, реализуемых на территории РФ на принципах ГЧП. В следующие месяцы будет сформирован институт аккредитации профессиональных верификаторов и оценщиков.Полноценный запуск системы планируется осуществить до конца 2021 года. При этом Ячевская подчеркнула важность того, чтобы сертификация носила добровольный характер, чтобы все участники инфраструктурного рынка были заинтересованы в ее проведении.По оценкам ВЭБ.РФ, внедрение системы привлечет в инфраструктуру России около 13 миллиардов долларов за пять лет (по 2,6 миллиарда долларов ежегодно), что составит 12% от среднего ежегодного объема прямых иностранных инвестиций в Россию за последние 5 лет.В пресс-службе ВЭБ.РФ напомнили, что в рамках работы над системой совместно с Национальным Центром ГЧП был проведен опрос ключевых участников инфраструктурного рынка по вопросам устойчивого развития и качественной инфраструктуры.
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вэб, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, новости компаний - экономика

Результаты апробации системы оценки проектов IRIIS представят на ПМЭФ

20:01 19.05.2021 (обновлено: 20:04 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Тестирование Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS находится на финальной стадии, итоги оценки первого пилотного проекта будут представлены на ПМЭФ-2021, сообщила в среду на Национальном форуме по устойчивому развитию заместитель председателя ‒ член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.
"Если говорить о текущем состоянии системы IRIIS, то мы, к нашей радости, находимся на финальной стадии её тестирования на нескольких крупных инфраструктурных проектах. Результаты первого пилотного проекта мы собираемся презентовать в этом году на Петербургском международном экономическом форуме", — сказала Ячевская.
Разработка национальной системы сертификации ведется с 2020 года ВЭБ.РФ совместно с Национальным Центром ГЧП и АИКОМ при поддержке Минфина России. IRIIS призвана помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски и перспективы проектов, реализуемых на территории РФ на принципах ГЧП.
"Мы живем в парадигме кредитных рейтингов. Если у вас нет рейтинга, то вы не сможете оставаться полноценным участником рынка и получить доступ к заимствованиям. Такая ситуация должна быть и в инфраструктуре. Для того, чтобы привлекать инвестиции, в том числе иностранные, проект должен быть оценен, ему должен быть присвоен рейтинг. Только если мы превратим инфраструктуру в класс активов, тогда мы увидим в этой сфере институциональных инвесторов", - пояснила Ячевская.
В следующие месяцы будет сформирован институт аккредитации профессиональных верификаторов и оценщиков.
Полноценный запуск системы планируется осуществить до конца 2021 года. При этом Ячевская подчеркнула важность того, чтобы сертификация носила добровольный характер, чтобы все участники инфраструктурного рынка были заинтересованы в ее проведении.
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По оценкам ВЭБ.РФ, внедрение системы привлечет в инфраструктуру России около 13 миллиардов долларов за пять лет (по 2,6 миллиарда долларов ежегодно), что составит 12% от среднего ежегодного объема прямых иностранных инвестиций в Россию за последние 5 лет.
В пресс-службе ВЭБ.РФ напомнили, что в рамках работы над системой совместно с Национальным Центром ГЧП был проведен опрос ключевых участников инфраструктурного рынка по вопросам устойчивого развития и качественной инфраструктуры.
"Почти все компании сходятся во мнении, что большинство из реализуемых в России инфраструктурных проектов не в полной мере соответствуют современным стандартам и лучшим практикам в области качества. При этом больше половины респондентов считают, что на рынке превалирует ориентация на экономическую эффективность, социальный аспект лишь на втором месте", - отметили в пресс-службе.
 
ВЭБПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
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