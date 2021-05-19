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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210519/aktsiya-1733014759.html
Глава Верхневолжья Руденя принял участие в акции по посадке леса
Глава Верхневолжья Руденя принял участие в акции по посадке леса - РИА Новости, 19.05.2021
Глава Верхневолжья Руденя принял участие в акции по посадке леса
Порядка трех тысяч сеянцев ели высадили участники регионального дня посадки леса, который в этом году приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:22
2021-05-19T18:22
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
калининский район
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ТВЕРЬ, 19 мая — РИА Новости. Порядка трех тысяч сеянцев ели высадили участники регионального дня посадки леса, который в этом году приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. В мероприятии, в котором приняли участие губернатор области Игорь Руденя, кадеты профильного класса "Лесное и лесопарковое хозяйство" школы номер 16, студенты биологического факультета Тверского государственного университета по направлению "Лесное дело", работники Тверского лесничества, "ЛПЦ-Тверьлес", прошло около деревни Савино Калининского района. На площади 1,3 гектара высажены 3 тысячи сеянцев в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне. "Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления", - сказал глава региона. Он отметил, что национальный проект по сохранению природных богатств страны - важный для Тверской области, которая является легкими центра России.Верхневолжье с 2011 года проводит Региональный день посадки леса в рамках одноименной всероссийской акции. До 25 мая во всех муниципальных образованиях региона в рамках регионального дня посадки леса ведется озеленение населенных пунктов, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Всего на территории лесного фонда планируется посадить хвойные насаждения (6 миллионов единиц) на площади 1 050 гектаров, в населенных пунктах заложить аллеи и скверы на площади около 1 гектара.Пресс-служба напоминает, что в прошлом году в рамках акции были высажены более 6,3 миллионов молодых деревьев на площади 1 609 гектаров, заложены аллеи и скверы на площади в 3,3 гектара.Тверская область на протяжении пяти лет занимает первое место в Центральном федеральном округе по объёмам лесовосстановления.
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россия, игорь руденя, тверская область, калининский район

Глава Верхневолжья Руденя принял участие в акции по посадке леса

18:22 19.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГлава Верхневолжья Игорь Руденя принял участие в акции по посадке леса
Глава Верхневолжья Игорь Руденя принял участие в акции по посадке леса - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 19 мая — РИА Новости. Порядка трех тысяч сеянцев ели высадили участники регионального дня посадки леса, который в этом году приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В мероприятии, в котором приняли участие губернатор области Игорь Руденя, кадеты профильного класса "Лесное и лесопарковое хозяйство" школы номер 16, студенты биологического факультета Тверского государственного университета по направлению "Лесное дело", работники Тверского лесничества, "ЛПЦ-Тверьлес", прошло около деревни Савино Калининского района. На площади 1,3 гектара высажены 3 тысячи сеянцев в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне.
"Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления", - сказал глава региона.
Он отметил, что национальный проект по сохранению природных богатств страны - важный для Тверской области, которая является легкими центра России.
Верхневолжье с 2011 года проводит Региональный день посадки леса в рамках одноименной всероссийской акции.
До 25 мая во всех муниципальных образованиях региона в рамках регионального дня посадки леса ведется озеленение населенных пунктов, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Всего на территории лесного фонда планируется посадить хвойные насаждения (6 миллионов единиц) на площади 1 050 гектаров, в населенных пунктах заложить аллеи и скверы на площади около 1 гектара.
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Пресс-служба напоминает, что в прошлом году в рамках акции были высажены более 6,3 миллионов молодых деревьев на площади 1 609 гектаров, заложены аллеи и скверы на площади в 3,3 гектара.
Тверская область на протяжении пяти лет занимает первое место в Центральном федеральном округе по объёмам лесовосстановления.
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская областьКалининский район
 
 
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