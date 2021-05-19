Глава Верхневолжья Руденя принял участие в акции по посадке леса
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГлава Верхневолжья Игорь Руденя принял участие в акции по посадке леса
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 19 мая — РИА Новости. Порядка трех тысяч сеянцев ели высадили участники регионального дня посадки леса, который в этом году приурочен к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В мероприятии, в котором приняли участие губернатор области Игорь Руденя, кадеты профильного класса "Лесное и лесопарковое хозяйство" школы номер 16, студенты биологического факультета Тверского государственного университета по направлению "Лесное дело", работники Тверского лесничества, "ЛПЦ-Тверьлес", прошло около деревни Савино Калининского района. На площади 1,3 гектара высажены 3 тысячи сеянцев в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне.
"Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления", - сказал глава региона.
"Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления", - сказал глава региона.
Он отметил, что национальный проект по сохранению природных богатств страны - важный для Тверской области, которая является легкими центра России.
Верхневолжье с 2011 года проводит Региональный день посадки леса в рамках одноименной всероссийской акции.
До 25 мая во всех муниципальных образованиях региона в рамках регионального дня посадки леса ведется озеленение населенных пунктов, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Всего на территории лесного фонда планируется посадить хвойные насаждения (6 миллионов единиц) на площади 1 050 гектаров, в населенных пунктах заложить аллеи и скверы на площади около 1 гектара.
Пресс-служба напоминает, что в прошлом году в рамках акции были высажены более 6,3 миллионов молодых деревьев на площади 1 609 гектаров, заложены аллеи и скверы на площади в 3,3 гектара.
Тверская область на протяжении пяти лет занимает первое место в Центральном федеральном округе по объёмам лесовосстановления.