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Нижегородская область
https://ria.ru/20210518/zdorove-1732825601.html
Жителей Нижегородской области проконсультировали в "Поездах здоровья"
Жителей Нижегородской области проконсультировали в "Поездах здоровья" - РИА Новости, 18.05.2021
Жителей Нижегородской области проконсультировали в "Поездах здоровья"
Более 4 тысяч жителей в 20 районах Нижегородской области получили консультации специалистов в "Поездах здоровья", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:00
2021-05-18T17:58
нижегородская область
россия
глеб никитин
здоровье - общество
владимир путин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч жителей в 20 районах Нижегородской области получили консультации специалистов в "Поездах здоровья", заявил глава региона Глеб Никитин.Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" возобновили работу в районах Нижегородской области с апреля 2021 года. "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков - Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами."На сегодняшний день передвижные поликлиники уже побывали в 20 районах. Более 4 200 жителей уже осмотрено специалистами, проведено почти 9 тысяч консультаций и более 10 тысяч исследований на передвижном оборудовании. Более 2 300 жителей были направлены на дообследование, 360 - на госпитализацию", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что в работе мобильных комплексов принимают участие врачи 34 медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты, а также рентгенлаборанты, фельдшеры и медсестры.Никитин отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" Нижегородской области удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья". В состав мобильных комплексов входят передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний. В рамках реализации национального проекта "Демография" организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов. На сегодняшний день к мобильным лечебно-диагностическим комплексам были доставлены жители 287 отдаленных деревень и сел.Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20210517/subsidii-1732676579.html
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россия, глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область

Жителей Нижегородской области проконсультировали в "Поездах здоровья"

16:00 18.05.2021 (обновлено: 17:58 18.05.2021)
 
© Фото : Министерство здравоохранения Нижегородской областиМобильная лаборатория "Поезд здоровья" под Нижним Новгородом
Мобильная лаборатория Поезд здоровья под Нижним Новгородом - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : Министерство здравоохранения Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч жителей в 20 районах Нижегородской области получили консультации специалистов в "Поездах здоровья", заявил глава региона Глеб Никитин.
Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" возобновили работу в районах Нижегородской области с апреля 2021 года. "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков - Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.
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"На сегодняшний день передвижные поликлиники уже побывали в 20 районах. Более 4 200 жителей уже осмотрено специалистами, проведено почти 9 тысяч консультаций и более 10 тысяч исследований на передвижном оборудовании. Более 2 300 жителей были направлены на дообследование, 360 - на госпитализацию", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что в работе мобильных комплексов принимают участие врачи 34 медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты, а также рентгенлаборанты, фельдшеры и медсестры.
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Никитин отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" Нижегородской области удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья". В состав мобильных комплексов входят передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний. В рамках реализации национального проекта "Демография" организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов. На сегодняшний день к мобильным лечебно-диагностическим комплексам были доставлены жители 287 отдаленных деревень и сел.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинНижегородская область
 
 
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