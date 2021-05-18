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Юрист объяснила, какие завещания можно оспорить
Юрист объяснила, какие завещания можно оспорить
Завещание относится к числу оспоримых сделок в судебном порядке, заявила в интервью "Российской газете" адвокат Ирина Зуй. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T06:00
2021-05-18T10:29
суды
ирина зуй
россия
наследство
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Завещание относится к числу оспоримых сделок в судебном порядке, заявила в интервью "Российской газете" адвокат Ирина Зуй.По ее словам, это возможно при неоднозначном выражении воли наследодателя, отсутствии нотариального удостоверения, а также присутствия в тексте исправлений и дополнений после нотариального удостоверения документа.Юрист отнесла к категории ничтожных завещаний документы, составленные с нарушением требований Гражданского кодекса. Среди других частых причин оспаривания завещаний Зуй выделила следующие:Собеседник газеты призвала россиян привлекать к оспариванию завещаний профессиональных юристов и адвокатов.
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суды, ирина зуй, россия, наследство, общество

Юрист объяснила, какие завещания можно оспорить

06:00 18.05.2021 (обновлено: 10:29 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Завещание относится к числу оспоримых сделок в судебном порядке, заявила в интервью "Российской газете" адвокат Ирина Зуй.
По ее словам, это возможно при неоднозначном выражении воли наследодателя, отсутствии нотариального удостоверения, а также присутствия в тексте исправлений и дополнений после нотариального удостоверения документа.

"Сроком исковой давности для оспоримых завещаний является один год, для ничтожных завещаний — три года", — пояснила адвокат.

Юрист отнесла к категории ничтожных завещаний документы, составленные с нарушением требований Гражданского кодекса.
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Среди других частых причин оспаривания завещаний Зуй выделила следующие:
  • законные представители не дают согласия на составление завещания лицом в возрасте 14-18 лет;
  • завещание совершается в отношении наследников, которые могут быть признаны недостойными;
  • завещание составлено без учета лиц, чья доля обязательно должна быть учтена в наследстве;
  • завещание составляется недееспособным лицом;
  • завещание составлено вследствие обмана, угроз, в неадекватном состоянии;
  • часть завещаемого имущества не принадлежала наследодателю.
Собеседник газеты призвала россиян привлекать к оспариванию завещаний профессиональных юристов и адвокатов.
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СудыИрина ЗуйРоссияНаследствоОбщество
 
 
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