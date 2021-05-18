https://ria.ru/20210518/zaveschanie-1732733345.html

Юрист объяснила, какие завещания можно оспорить

Юрист объяснила, какие завещания можно оспорить

Завещание относится к числу оспоримых сделок в судебном порядке, заявила в интервью "Российской газете" адвокат Ирина Зуй. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T06:00

2021-05-18T06:00

2021-05-18T10:29

суды

ирина зуй

россия

наследство

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Завещание относится к числу оспоримых сделок в судебном порядке, заявила в интервью "Российской газете" адвокат Ирина Зуй.По ее словам, это возможно при неоднозначном выражении воли наследодателя, отсутствии нотариального удостоверения, а также присутствия в тексте исправлений и дополнений после нотариального удостоверения документа.Юрист отнесла к категории ничтожных завещаний документы, составленные с нарушением требований Гражданского кодекса. Среди других частых причин оспаривания завещаний Зуй выделила следующие:Собеседник газеты призвала россиян привлекать к оспариванию завещаний профессиональных юристов и адвокатов.

https://realty.ria.ru/20200519/1571662004.html

https://realty.ria.ru/20210510/prodazha-1731452109.html

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2021

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суды, ирина зуй, россия, наследство, общество