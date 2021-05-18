Юрист объяснила, какие завещания можно оспорить
06:00 18.05.2021 (обновлено: 10:29 18.05.2021)
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Завещание относится к числу оспоримых сделок в судебном порядке, заявила в интервью "Российской газете" адвокат Ирина Зуй.
По ее словам, это возможно при неоднозначном выражении воли наследодателя, отсутствии нотариального удостоверения, а также присутствия в тексте исправлений и дополнений после нотариального удостоверения документа.
"Сроком исковой давности для оспоримых завещаний является один год, для ничтожных завещаний — три года", — пояснила адвокат.
Юрист отнесла к категории ничтожных завещаний документы, составленные с нарушением требований Гражданского кодекса.
Среди других частых причин оспаривания завещаний Зуй выделила следующие:
- —законные представители не дают согласия на составление завещания лицом в возрасте 14-18 лет;
- —завещание совершается в отношении наследников, которые могут быть признаны недостойными;
- —завещание составлено без учета лиц, чья доля обязательно должна быть учтена в наследстве;
- —завещание составляется недееспособным лицом;
- —завещание составлено вследствие обмана, угроз, в неадекватном состоянии;
- —часть завещаемого имущества не принадлежала наследодателю.
Собеседник газеты призвала россиян привлекать к оспариванию завещаний профессиональных юристов и адвокатов.