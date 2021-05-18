https://ria.ru/20210518/zarabotok-1732727983.html

Раскрыты доходы Байдена и Харрис

Раскрыты доходы Байдена и Харрис

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за 2020 год примерно 600 тысяч долларов, тогда как вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф -... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:57

2021-05-18T00:57

2021-05-18T01:11

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали за 2020 год примерно 600 тысяч долларов, тогда как вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф - почти в 3 раза больше, свидетельствуют налоговые декларации, которые обнародовал Белый дом.В США в понедельник наступил крайний срок для подачи федеральных налоговых деклараций. Он был продлен на месяц из-за эпидемии коронавируса.Согласно декларациям, президент с супругой заработали 607 336 доллара, заплатив 157 414 доллара федерального подоходного налога с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%. Они также потратили 30 704 доллара на благотворительность, в том числе выписали чек на 10 тысяч долларов фонду имени сына Байдена Бо, который скончался в 2015 году.Кроме федерального налога, президент и первая леди заплатили почти 29 тысяч долларов налогов штату Делавэр и 443 доллара штату Виргиния.Харрис и ее муж заработали 1 695 225 доллара и заплатили 621 893 доллара федерального подоходного налога по эффективной ставке в 36,7%. К тому же они заплатили 125 тысяч долларов подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов - округу Колумбия, а также пожертвовали 27 тысяч долларов на благотворительность.Байден на протяжении большей части 2020 года был бывшим вице-президентом и кандидатом в президенты, тогда как Харрис до избрания вице-президентом работала сенатором.

https://ria.ru/20210507/oskorblenie-1731427709.html

https://ria.ru/20210515/otlichie-1732473422.html

вашингтон

виргиния

сша

округ колумбия

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камала харрис, вашингтон, джо байден, виргиния, сша, округ колумбия, в мире