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ГД поддержала запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом
ГД поддержала запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом - РИА Новости, 18.05.2021
ГД поддержала запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом
Госдума на заседании во вторник приняла в I чтении проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:15
2021-05-18T15:15
2021-05-18T17:35
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума на заседании во вторник приняла в I чтении проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами страны.Ограничение распространяется и на граждан, и на юридические лица.Изменения вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан".Как отмечается в пояснительной записке, некоторые россияне проходят за рубежом обучение на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с несовершеннолетними, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.Также предлагается внести "дополнительный квалифицирующий признак", по которому иностранная или международная организация будет считаться в России нежелательной: это посредничество при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума
на заседании во вторник приняла в I чтении проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами страны.
Ограничение распространяется и на граждан, и на юридические лица.
Изменения вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан".
Как отмечается в пояснительной записке, некоторые россияне проходят за рубежом обучение на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с несовершеннолетними, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.
Также предлагается внести "дополнительный квалифицирующий признак", по которому иностранная или международная организация будет считаться в России
нежелательной: это посредничество при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".