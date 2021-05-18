https://ria.ru/20210518/zapret-1732816255.html

ГД поддержала запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом

ГД поддержала запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом - РИА Новости, 18.05.2021

ГД поддержала запрет на участие в работе нежелательных НПО за рубежом

Госдума на заседании во вторник приняла в I чтении проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:15

2021-05-18T15:15

2021-05-18T17:35

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума на заседании во вторник приняла в I чтении проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами страны.Ограничение распространяется и на граждан, и на юридические лица.Изменения вносятся в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан".Как отмечается в пояснительной записке, некоторые россияне проходят за рубежом обучение на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с несовершеннолетними, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.Также предлагается внести "дополнительный квалифицирующий признак", по которому иностранная или международная организация будет считаться в России нежелательной: это посредничество при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".

https://ria.ru/20210504/npo-1731138755.html

россия

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2021

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россия, госдума рф, общество