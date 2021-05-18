https://ria.ru/20210518/zakharova-1732857655.html

Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке"

Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке" - РИА Новости, 18.05.2021

Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке"

Официальный представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подсказала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что помощь при вывозе его... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:00

2021-05-18T19:00

2021-05-18T19:01

россия

дмитрий кулеба

мария захарова

аэрофлот

украина

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подсказала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что помощь при вывозе его сограждан из Непала называется "ответственным поведением".Российское посольство совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс "Аэрофлота" для вывоза во вторник из Непала 219 российских граждан, вместе с ними из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, а также 10 граждан Украины.По словам Захаровой, в то время как все благодарят за помощь, "киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз"."Глава МИД Украины Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: "Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени "Аэрофлота" начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства". Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать", - отметила Захарова на своей странице в Facebook.Представитель МИД РФ добавила, что российский посол в Непале Алексей Новиков "вновь творит чудеса". "Тот самый посол Алексей Новиков, который год назад разбил в Катманду палаточный лагерь для соотечественников, которых пандемия застигла врасплох. Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян", - написала представитель МИД России.На фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в стране Непал в начале мая запретил внутренние авиарейсы и автобусное сообщение, а также приостановил международное авиасообщение до 14 мая. Позднее действие запрета на полеты заграницу было продлено до конца месяца.По последним данным минздрава Непала, общее число заболевших коронавирусом в Непале превысило 455 тысяч, при этом более 339 тысяч человек выздоровели, 5 тысяч скончались.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html

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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, аэрофлот, украина, в мире