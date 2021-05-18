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Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке"
Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке" - РИА Новости, 18.05.2021
Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке"
Официальный представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подсказала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что помощь при вывозе его... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:00
2021-05-18T19:01
россия
дмитрий кулеба
мария захарова
аэрофлот
украина
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подсказала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что помощь при вывозе его сограждан из Непала называется "ответственным поведением".Российское посольство совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс "Аэрофлота" для вывоза во вторник из Непала 219 российских граждан, вместе с ними из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, а также 10 граждан Украины.По словам Захаровой, в то время как все благодарят за помощь, "киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз"."Глава МИД Украины Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: "Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени "Аэрофлота" начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства". Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать", - отметила Захарова на своей странице в Facebook.Представитель МИД РФ добавила, что российский посол в Непале Алексей Новиков "вновь творит чудеса". "Тот самый посол Алексей Новиков, который год назад разбил в Катманду палаточный лагерь для соотечественников, которых пандемия застигла врасплох. Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян", - написала представитель МИД России.На фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в стране Непал в начале мая запретил внутренние авиарейсы и автобусное сообщение, а также приостановил международное авиасообщение до 14 мая. Позднее действие запрета на полеты заграницу было продлено до конца месяца.По последним данным минздрава Непала, общее число заболевших коронавирусом в Непале превысило 455 тысяч, при этом более 339 тысяч человек выздоровели, 5 тысяч скончались.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, аэрофлот, украина, в мире

Захарова ответила на слова главы МИД Украины о "российском трюке"

19:00 18.05.2021 (обновлено: 19:01 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Официальный представитель российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подсказала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что помощь при вывозе его сограждан из Непала называется "ответственным поведением".
Российское посольство совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс "Аэрофлота" для вывоза во вторник из Непала 219 российских граждан, вместе с ними из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, а также 10 граждан Украины.
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По словам Захаровой, в то время как все благодарят за помощь, "киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз".
"Глава МИД Украины Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: "Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени "Аэрофлота" начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства". Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать", - отметила Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель МИД РФ добавила, что российский посол в Непале Алексей Новиков "вновь творит чудеса". "Тот самый посол Алексей Новиков, который год назад разбил в Катманду палаточный лагерь для соотечественников, которых пандемия застигла врасплох. Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян", - написала представитель МИД России.
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На фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в стране Непал в начале мая запретил внутренние авиарейсы и автобусное сообщение, а также приостановил международное авиасообщение до 14 мая. Позднее действие запрета на полеты заграницу было продлено до конца месяца.
По последним данным минздрава Непала, общее число заболевших коронавирусом в Непале превысило 455 тысяч, при этом более 339 тысяч человек выздоровели, 5 тысяч скончались.
 
РоссияДмитрий КулебаМария ЗахароваАэрофлотУкраинаВ мире
 
 
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