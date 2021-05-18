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Земан извинился перед Вучичем за бомбардировки Югославии в 1999 году
Земан извинился перед Вучичем за бомбардировки Югославии в 1999 году - РИА Новости, 18.05.2021
Земан извинился перед Вучичем за бомбардировки Югославии в 1999 году
Чешский президент Милош Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Сербии Александром Вучичем извинился за бомбардировки тогдашней... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:47
2021-05-18T15:55
александр вучич
милош земан
сербия
чехия
в мире
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ПРАГА, 18 мая — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Сербии Александром Вучичем извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году, сообщил пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек."Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича лично публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году", — сообщил журналистам Овчачек, добавив, что Земан также попросил прощения у сербского народа.Чехия вступила в состав НАТО за несколько дней до начала бомбардировок Югославии в 1999 году. Земан в то время возглавлял правительство Чехии.Сербский лидер находится в Праге с двухдневным рабочим визитом. Во вторник он провел встречу за закрытыми дверями с президентом страны Милошем Земаном, от которого получил орден Белого Льва. Вучич преподнес Земану сербскую награду "Орден Республики Сербии на ленте". В своем обращении на брифинге глава чешского государства лично извинился за участие в бомбардировках Союзной республики Югославии НАТО в 1999 году и подчеркнул, что это было травмой и пятном на его совести долгие годы."Сейчас не очень популярно говорить о традиционной дружбе, живем слишком быстро, но то, что я сегодня ощутил в Праге, и гостеприимство, которое Сербия могла видеть со стороны президента Земана, нашего друга, глубоко тронуло", — заявил Вучич в ответ.Он также указал на рост чешских инвестиций в Сербии и внешнеторгового оборота с Чехией и пообещал до конца года передать в собственность официальной Праге исторический дом, который связан с чешским национальным меньшинством на севере Сербии.Во второй половине дня запланированы рабочие встречи Вучича с руководством обеих палат чешского парламента. В среду ожидается разговор с главой правительства Чехии Андреем Бабишем.
https://ria.ru/20190324/1552040414.html
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александр вучич, милош земан, сербия, чехия, в мире

Земан извинился перед Вучичем за бомбардировки Югославии в 1999 году

14:47 18.05.2021 (обновлено: 15:55 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 18 мая — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Сербии Александром Вучичем извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году, сообщил пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича лично публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году", — сообщил журналистам Овчачек, добавив, что Земан также попросил прощения у сербского народа.
Чехия вступила в состав НАТО за несколько дней до начала бомбардировок Югославии в 1999 году. Земан в то время возглавлял правительство Чехии.
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Сербский лидер находится в Праге с двухдневным рабочим визитом. Во вторник он провел встречу за закрытыми дверями с президентом страны Милошем Земаном, от которого получил орден Белого Льва. Вучич преподнес Земану сербскую награду "Орден Республики Сербии на ленте". В своем обращении на брифинге глава чешского государства лично извинился за участие в бомбардировках Союзной республики Югославии НАТО в 1999 году и подчеркнул, что это было травмой и пятном на его совести долгие годы.
"Сейчас не очень популярно говорить о традиционной дружбе, живем слишком быстро, но то, что я сегодня ощутил в Праге, и гостеприимство, которое Сербия могла видеть со стороны президента Земана, нашего друга, глубоко тронуло", — заявил Вучич в ответ.

"Хочу поблагодарить его за прекрасные слова о Сербии и с этого момента могу сказать, что сербский народ будет считать чешский не только дружеским, но и братским народом", — отметил сербский лидер.

Он также указал на рост чешских инвестиций в Сербии и внешнеторгового оборота с Чехией и пообещал до конца года передать в собственность официальной Праге исторический дом, который связан с чешским национальным меньшинством на севере Сербии.
Во второй половине дня запланированы рабочие встречи Вучича с руководством обеих палат чешского парламента. В среду ожидается разговор с главой правительства Чехии Андреем Бабишем.
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7 октября 2018, 18:24
Генсек НАТО объяснил сербам причины бомбардировок Югославии‍
 
Александр ВучичМилош ЗеманСербияЧехияВ мире
 
 
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