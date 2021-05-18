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https://ria.ru/20210518/youtube-1732774347.html
В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 18.05.2021
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи YouTube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:54
2021-05-18T12:31
россия
youtube
франция
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пользователи YouTube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11:30 мск. Согласно данным портала, технические неполадки наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Германию.Около 75% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 20% — на загрузку сайта, около пяти процентов из них не могут войти в свою учетную запись.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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россия, youtube, франция, сша, технологии, в мире

В работе YouTube произошел сбой

11:54 18.05.2021 (обновлено: 12:31 18.05.2021)
 
© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / ibphoto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пользователи YouTube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11:30 мск. Согласно данным портала, технические неполадки наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Германию.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 11:37
В работе Telegram произошел сбой
Около 75% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 20% — на загрузку сайта, около пяти процентов из них не могут войти в свою учетную запись.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
 
РоссияYouTubeФранцияСШАТехнологииВ мире
 
 
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