https://ria.ru/20210518/youtube-1732774347.html

В работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой - РИА Новости, 18.05.2021

В работе YouTube произошел сбой

Пользователи YouTube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:54

2021-05-18T11:54

2021-05-18T12:31

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пользователи YouTube в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе сервиса начались около 11:30 мск. Согласно данным портала, технические неполадки наблюдаются в ряде стран, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Германию.Около 75% пользователей сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео, 20% — на загрузку сайта, около пяти процентов из них не могут войти в свою учетную запись.YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20210518/sboy-1732770622.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, франция, сша, технологии, в мире