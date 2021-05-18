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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210518/vuzy-1732854787.html
Число бюджетных мест в вузах Югры за пять лет выросло на 20 процентов
Число бюджетных мест в вузах Югры за пять лет выросло на 20 процентов - РИА Новости, 18.05.2021
Число бюджетных мест в вузах Югры за пять лет выросло на 20 процентов
Число бюджетных мест в вузах Ханты-Мансийского автономного округа за пять лет выросло на 20%, в новом учебном году на них смогут претендовать почти 3 тысячи... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:42
2021-05-18T18:42
ханты-мансийский автономный округ
россия
валерий фальков
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
владимир путин
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Ханты-Мансийского автономного округа за пять лет выросло на 20%, в новом учебном году на них смогут претендовать почти 3 тысячи абитуриентов, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.Ранее президент РФ Владимир Путин, оглашая послание парламенту, заявил, что в российских вузах в ближайшие два года появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них - для регионов. Позже министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что более 73% бюджетных мест в 2021/22 учебном году приходится на региональные вузы.Как подчеркнули в департаменте, в вузах Югры идет поэтапное увеличение бюджетных мест, при этом ведущие учебные заведения готовы к увеличению набора по востребованным для региона направлениям подготовки за счет федеральных средств."За последние пять лет количество мест, финансируемых за счет средств бюджета автономного округа, увеличилось на 19,7%, или на 485 мест. Так, в 2016 году абитуриенты могли претендовать на 2471 бюджетное место, а в 2021 году - на 2957", - говорится в сообщении.В целом по региону наблюдается стабильная динамика набора на обучение по программам высшего образования за счет средств федерального и окружного бюджетов: в 2020 году было выделено 3694 места, в 2021 году число мест увеличится до 3815. По словам главы региона Натальи Комаровой, это может стать стимулом для закрепления молодых специалистов в регионе."Потенциал, кадровый состав и материальная база вузов автономного округа позволяет готовить профессионалов высокого уровня. Их востребованность вместе с достойной оплатой труда в родном регионе - важные условия развития молодых людей", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры.Согласно данным региональных властей, наиболее популярными среди абитуриентов вузов являются специальности, связанные с IT, электроэнергетикой, строительством, медициной и педагогикой.
https://ria.ru/20210513/yugra-1732213739.html
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россия, валерий фальков, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, владимир путин, общество

Число бюджетных мест в вузах Югры за пять лет выросло на 20 процентов

18:42 18.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах Ханты-Мансийского автономного округа за пять лет выросло на 20%, в новом учебном году на них смогут претендовать почти 3 тысячи абитуриентов, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Ранее президент РФ Владимир Путин, оглашая послание парламенту, заявил, что в российских вузах в ближайшие два года появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них - для регионов. Позже министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что более 73% бюджетных мест в 2021/22 учебном году приходится на региональные вузы.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
13 мая, 20:15Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Как подчеркнули в департаменте, в вузах Югры идет поэтапное увеличение бюджетных мест, при этом ведущие учебные заведения готовы к увеличению набора по востребованным для региона направлениям подготовки за счет федеральных средств.
"За последние пять лет количество мест, финансируемых за счет средств бюджета автономного округа, увеличилось на 19,7%, или на 485 мест. Так, в 2016 году абитуриенты могли претендовать на 2471 бюджетное место, а в 2021 году - на 2957", - говорится в сообщении.
В целом по региону наблюдается стабильная динамика набора на обучение по программам высшего образования за счет средств федерального и окружного бюджетов: в 2020 году было выделено 3694 места, в 2021 году число мест увеличится до 3815. По словам главы региона Натальи Комаровой, это может стать стимулом для закрепления молодых специалистов в регионе.
"Потенциал, кадровый состав и материальная база вузов автономного округа позволяет готовить профессионалов высокого уровня. Их востребованность вместе с достойной оплатой труда в родном регионе - важные условия развития молодых людей", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры.
Согласно данным региональных властей, наиболее популярными среди абитуриентов вузов являются специальности, связанные с IT, электроэнергетикой, строительством, медициной и педагогикой.
Студенты-газонефтедобытчики учатся на нефтепромысловом оборудовании - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 09:24Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияВалерий ФальковХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваВладимир ПутинОбщество
 
 
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