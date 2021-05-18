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Самарским выпускникам, поступившим в вузы региона, предоставят субсидии
Самарским выпускникам, поступившим в вузы региона, предоставят субсидии - РИА Новости, 18.05.2021
Самарским выпускникам, поступившим в вузы региона, предоставят субсидии
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выплатить по 10 тысяч рублей выпускникам, поступившим в этом году в вузы и ссузы региона, сообщает... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:58
2021-05-18T15:58
россия
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выплатить по 10 тысяч рублей выпускникам, поступившим в этом году в вузы и ссузы региона, сообщает пресс-служба облправительства.По данным пресс-службы, значительную часть послания Азаров посвятил созданию условий для самореализации молодежи, закреплению молодых кадров на самарской земле. В частности, он подчеркнул, что в Самарской области создается инфраструктура развития креативного класса, система поддержки людей творческих профессий."Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то на стороне", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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россия, дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарским выпускникам, поступившим в вузы региона, предоставят субсидии

15:58 18.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выплатить по 10 тысяч рублей выпускникам, поступившим в этом году в вузы и ссузы региона, сообщает пресс-служба облправительства.
"Поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года", - заявил Азаров в послании депутатам и жителям Самарской области. Его цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, значительную часть послания Азаров посвятил созданию условий для самореализации молодежи, закреплению молодых кадров на самарской земле. В частности, он подчеркнул, что в Самарской области создается инфраструктура развития креативного класса, система поддержки людей творческих профессий.
"Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то на стороне", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Студентка МГПУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 09:00
Эксперт рассказал о новых правилах приема в вузы
 
РоссияДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
 
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