https://ria.ru/20210518/vuzy-1732824858.html

Самарским выпускникам, поступившим в вузы региона, предоставят субсидии

Самарским выпускникам, поступившим в вузы региона, предоставят субсидии - РИА Новости, 18.05.2021

Самарским выпускникам, поступившим в вузы региона, предоставят субсидии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выплатить по 10 тысяч рублей выпускникам, поступившим в этом году в вузы и ссузы региона, сообщает... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:58

2021-05-18T15:58

2021-05-18T15:58

россия

дмитрий азаров

самарская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264839_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_67eab96e5c30767f571705fec8f56105.jpg

САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выплатить по 10 тысяч рублей выпускникам, поступившим в этом году в вузы и ссузы региона, сообщает пресс-служба облправительства.По данным пресс-службы, значительную часть послания Азаров посвятил созданию условий для самореализации молодежи, закреплению молодых кадров на самарской земле. В частности, он подчеркнул, что в Самарской области создается инфраструктура развития креативного класса, система поддержки людей творческих профессий."Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то на стороне", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://na.ria.ru/20210511/mgpu-1730698229.html

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий азаров, самарская область, общество