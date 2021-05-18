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В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой - РИА Новости, 18.05.2021
В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook украинские власти за возбуждение дела в отношении... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:41
2021-05-18T13:57
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
ренат кузьмин
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир зеленский
великобритания
европа
сша
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В Раде раскрыли план США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе.На прошлой неделе Киевский суд отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".Кузьмин подчеркнул, что оппозиционный политик ведет последовательную борьбу за достижение мира на Украине, но у официального Киева совсем другие задачи.По мнению парламентария, "западные кураторы" определили особую роль для Украины в этой масштабной геополитической провокации.Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука как сильного и талантливого политика.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ренат кузьмин, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, великобритания, европа, сша, киев, украина, в мире

В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

04:41 18.05.2021 (обновлено: 13:57 18.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе.
На прошлой неделе Киевский суд отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".
Кузьмин подчеркнул, что оппозиционный политик ведет последовательную борьбу за достижение мира на Украине, но у официального Киева совсем другие задачи.

"Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всe элементы втягивания Европы в большую войну", — написал Кузьмин.

По мнению парламентария, "западные кураторы" определили особую роль для Украины в этой масштабной геополитической провокации.
"В геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно. От этого выиграет только американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние. Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе", — объяснил Кузьмин.
Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука как сильного и талантливого политика.
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньРенат КузьминВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВеликобританияЕвропаСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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