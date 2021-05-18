В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
04:41 18.05.2021 (обновлено: 13:57 18.05.2021)
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе.
На прошлой неделе Киевский суд отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".
"Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всe элементы втягивания Европы в большую войну", — написал Кузьмин.
По мнению парламентария, "западные кураторы" определили особую роль для Украины в этой масштабной геополитической провокации.
"В геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине. Но в этот конфликт Европа неминуемо окажется втянутой невольно. От этого выиграет только американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние. Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе", — объяснил Кузьмин.
Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука как сильного и талантливого политика.
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