https://ria.ru/20210518/voyna-1732732339.html

В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой - РИА Новости, 18.05.2021

В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook украинские власти за возбуждение дела в отношении... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T04:41

2021-05-18T04:41

2021-05-18T13:57

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

ренат кузьмин

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

великобритания

европа

сша

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В Раде раскрыли план США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана по развязыванию большой войны в Европе.На прошлой неделе Киевский суд отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".Кузьмин подчеркнул, что оппозиционный политик ведет последовательную борьбу за достижение мира на Украине, но у официального Киева совсем другие задачи.По мнению парламентария, "западные кураторы" определили особую роль для Украины в этой масштабной геополитической провокации.Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука как сильного и талантливого политика.

https://ria.ru/20210426/voyna-1730000323.html

россия

великобритания

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сша

киев

украина

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