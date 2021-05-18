Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/vladivostok-1732738127.html
Мэр Владивостока уходит в отставку
Мэр Владивостока уходит в отставку
Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:23
2021-05-18T10:42
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_ae791b79928d13dbb564696530e98287.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке.Гуменюк отметил, что проработал градоначальником более двух лет и за это время его команда многое сделала, особенно в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства."Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", — написал он.Ранее после посещения города Трутнев заявил, что Гуменюку лучше подать в отставку, так как его работа не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.В конце марта губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с Гуменюком раскритиковал его из-за медленной ликвидации последствий ноябрьского "ледяного дождя" и состояния городских дорог и пообещал "принимать решения", если вскоре не будет положительных изменений. Мэр тогда сказал, что в течение месяца все работы будут выполнены. В середине апреля Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и Комплексного плана развития Владивостока. Тогда губернатор указал мэру на слабую работу и отметил, что вынужден будет докладывать полпреду, что Гуменюк не справляется со своими обязанностями.Гуменюк вступил в должность 5 апреля 2019 года, депутаты гордумы выбрали его большинством голосов. До этого работал в администрации города и правительстве области.
https://ria.ru/20201201/obledenenie-1587086972.html
https://ria.ru/20201126/uscherb-1586378600.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_217:0:1602:1039_1920x0_80_0_0_40088b6e24d2969b67f4fc551ca31b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владивосток

Мэр Владивостока уходит в отставку

08:23 18.05.2021 (обновлено: 10:42 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна МеельМэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке.
"Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока", — сообщил он в Instagram.
Гуменюк отметил, что проработал градоначальником более двух лет и за это время его команда многое сделала, особенно в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства.
"Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", — написал он.
Ранее после посещения города Трутнев заявил, что Гуменюку лучше подать в отставку, так как его работа не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 08:34
"Блокада" острова Русский: очереди на паром и подключение света
В конце марта губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с Гуменюком раскритиковал его из-за медленной ликвидации последствий ноябрьского "ледяного дождя" и состояния городских дорог и пообещал "принимать решения", если вскоре не будет положительных изменений. Мэр тогда сказал, что в течение месяца все работы будут выполнены.
В середине апреля Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и Комплексного плана развития Владивостока. Тогда губернатор указал мэру на слабую работу и отметил, что вынужден будет докладывать полпреду, что Гуменюк не справляется со своими обязанностями.
Гуменюк вступил в должность 5 апреля 2019 года, депутаты гордумы выбрали его большинством голосов. До этого работал в администрации города и правительстве области.
Демонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 08:36
Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
 
Владивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Российским летчикам расширят комплект выживания​, сообщили источники
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Лента новостейМолния