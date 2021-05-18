https://ria.ru/20210518/vladivostok-1732738127.html

Мэр Владивостока уходит в отставку

Мэр Владивостока уходит в отставку

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:23

2021-05-18T08:23

2021-05-18T10:42

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке.Гуменюк отметил, что проработал градоначальником более двух лет и за это время его команда многое сделала, особенно в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства."Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", — написал он.Ранее после посещения города Трутнев заявил, что Гуменюку лучше подать в отставку, так как его работа не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.В конце марта губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с Гуменюком раскритиковал его из-за медленной ликвидации последствий ноябрьского "ледяного дождя" и состояния городских дорог и пообещал "принимать решения", если вскоре не будет положительных изменений. Мэр тогда сказал, что в течение месяца все работы будут выполнены. В середине апреля Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и Комплексного плана развития Владивостока. Тогда губернатор указал мэру на слабую работу и отметил, что вынужден будет докладывать полпреду, что Гуменюк не справляется со своими обязанностями.Гуменюк вступил в должность 5 апреля 2019 года, депутаты гордумы выбрали его большинством голосов. До этого работал в администрации города и правительстве области.

https://ria.ru/20201201/obledenenie-1587086972.html

https://ria.ru/20201126/uscherb-1586378600.html

владивосток

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владивосток