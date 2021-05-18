https://ria.ru/20210518/vladivostok-1732738030.html

Мэр Владивостока Гуменюк уходит в отставку

Мэр Владивостока Гуменюк уходит в отставку

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что во вторник им, вице-премьером РФ, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:22

2021-05-18T08:22

2021-05-18T08:27

олег гуменюк (мэр владивостока)

россия

олег кожемяко

политика

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что во вторник им, вице-премьером РФ, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко принято консолидированное решение о его отставке.Во вторник Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные денежные средства на развитие, но качественных изменений не происходит."Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока", - сообщил Гуменюк в своем аккаунте в Instagram.Он отметил, что проработал в этой должности более двух лет, за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства."Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы. В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придет на мое место, удачи в достижении результатов на благо жителей города", - написал Гуменюк.

https://ria.ru/20210517/yamy-1732569827.html

https://ria.ru/20210514/vzyatka-1732237545.html

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олег гуменюк (мэр владивостока), россия, олег кожемяко, политика, владивосток