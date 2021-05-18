https://ria.ru/20210518/vkontakte-1732848251.html

Пользователи Вконтакте поделились мнением о дошкольном образовании

Пользователи Вконтакте поделились мнением о дошкольном образовании - РИА Новости, 18.05.2021

Пользователи Вконтакте поделились мнением о дошкольном образовании

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:00

2021-05-18T18:00

2021-05-18T18:00

вконтакте

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к дошкольному образованию, в частности, к детским садам. Пользователи выбирали между обычными детскими садами, частными и домашним обучением. Был также вариант, что нужно исходить из характера ребенка. В итоге большинство подписчиков сошлись во мнении, что детские сады важны для социализации ребенка. Так проголосовали больше 50% опрошенных. Популярными были ответы, что детей нужно отдавать в сады только после трех лет и что все зависит от самого ребенка. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи предложили вместо детских садов отдавать дошкольников в различные секции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте