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Пользователи Вконтакте поделились мнением о дошкольном образовании
Пользователи Вконтакте поделились мнением о дошкольном образовании - РИА Новости, 18.05.2021
Пользователи Вконтакте поделились мнением о дошкольном образовании
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:00
2021-05-18T18:00
вконтакте
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к дошкольному образованию, в частности, к детским садам. Пользователи выбирали между обычными детскими садами, частными и домашним обучением. Был также вариант, что нужно исходить из характера ребенка. В итоге большинство подписчиков сошлись во мнении, что детские сады важны для социализации ребенка. Так проголосовали больше 50% опрошенных. Популярными были ответы, что детей нужно отдавать в сады только после трех лет и что все зависит от самого ребенка. Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи предложили вместо детских садов отдавать дошкольников в различные секции.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
вконтакте

Пользователи Вконтакте поделились мнением о дошкольном образовании

18:00 18.05.2021
 
© Fotolia / Petro FeketaДети играют в настольные игры
Дети играют в настольные игры - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Fotolia / Petro Feketa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать о своем отношении к дошкольному образованию, в частности, к детским садам.
Пользователи выбирали между обычными детскими садами, частными и домашним обучением. Был также вариант, что нужно исходить из характера ребенка.
В итоге большинство подписчиков сошлись во мнении, что детские сады важны для социализации ребенка. Так проголосовали больше 50% опрошенных. Популярными были ответы, что детей нужно отдавать в сады только после трех лет и что все зависит от самого ребенка.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи предложили вместо детских садов отдавать дошкольников в различные секции.
 
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