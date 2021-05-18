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Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 18.05.2021
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей просят быть внимательными из-за сильного ветра, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили у шатких конструкций, говорится в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:06
2021-05-18T14:06
2021-05-18T14:06
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москва
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными из-за сильного ветра, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили у шатких конструкций, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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москва, общество