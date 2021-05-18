https://ria.ru/20210518/veter-1732803229.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 18.05.2021

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей просят быть внимательными из-за сильного ветра, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили у шатких конструкций, говорится в... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:06

2021-05-18T14:06

2021-05-18T14:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными из-за сильного ветра, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили у шатких конструкций, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество