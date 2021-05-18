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В Ингушетии сильный ветер снес часть крыши сельской школы
В Ингушетии сильный ветер снес часть крыши сельской школы
Сильный ветер снес часть крыши школы и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе в Назрановском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:48
2021-05-18T09:48
2021-05-18T09:48
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Сильный ветер снес часть крыши школы и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе в Назрановском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУМЧС РФ.Уточняется, что в здании школы обучаются более 100 человек, учебный процесс не будет нарушен, так как обучение будет проходить в той части школы, где крыша не повреждена.
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, назрановский район, происшествия