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В Ингушетии сильный ветер снес часть крыши сельской школы

В Ингушетии сильный ветер снес часть крыши сельской школы

Сильный ветер снес часть крыши школы и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе в Назрановском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:48

2021-05-18T09:48

2021-05-18T09:48

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

назрановский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Сильный ветер снес часть крыши школы и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе в Назрановском районе Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУМЧС РФ.Уточняется, что в здании школы обучаются более 100 человек, учебный процесс не будет нарушен, так как обучение будет проходить в той части школы, где крыша не повреждена.

россия

республика ингушетия

назрановский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, назрановский район, происшествия