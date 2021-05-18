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Глава СВР прокомментировал политику Великобритании в отношении России
Глава СВР прокомментировал политику Великобритании в отношении России - РИА Новости, 18.05.2021
Глава СВР прокомментировал политику Великобритании в отношении России
Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:20
2021-05-18T19:44
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
великобритания
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики", - сказал Нарышкин в интервью Би-би-си.По мнению Нарышкина, чтобы наладить диалог Москвы и Лондона, надо "уйти от взаимных бездоказательных обвинений". "Мы считаем, что взаимодействие двух наших стран в интересах укрепления стабильности, международной безопасности просто необходимо", - добавил глава СВР.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, великобритания, в мире

Глава СВР прокомментировал политику Великобритании в отношении России

19:20 18.05.2021 (обновлено: 19:44 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики", - сказал Нарышкин в интервью Би-би-си.
По мнению Нарышкина, чтобы наладить диалог Москвы и Лондона, надо "уйти от взаимных бездоказательных обвинений". "Мы считаем, что взаимодействие двух наших стран в интересах укрепления стабильности, международной безопасности просто необходимо", - добавил глава СВР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
12:35
В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве СВР и MI6
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВеликобританияВ мире
 
 
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