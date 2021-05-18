https://ria.ru/20210518/uvolnenie-1732793062.html
Песков предложил уволенным сотрудникам метро обратиться в прокуратуру
Песков предложил уволенным сотрудникам метро обратиться в прокуратуру - РИА Новости, 18.05.2021
Песков предложил уволенным сотрудникам метро обратиться в прокуратуру
Вопрос увольнения сотрудников — прерогатива работодателя, а граждане, которые считают, что при этом был нарушен трудовой кодекс, могут обращаться в прокуратуру. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:20
2021-05-18T13:20
2021-05-18T15:05
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дмитрий песков
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московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вопрос увольнения сотрудников — прерогатива работодателя, а граждане, которые считают, что при этом был нарушен трудовой кодекс, могут обращаться в прокуратуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об "увольнении" людей, регистрировавшихся на сайте в поддержку Алексея Навального.Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле расценивают такие публикации, Песков уточнил, идет ли речь об участии в незаконных акциях или только о регистрации на сайте."Точно мы с вами не знаем, поэтому здесь я не могу сказать. Скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — это вопрос соответствия трудовому кодексу", — сказал он.Пресс-секретарь напомнил, что именно прокуратура обеспечивает соблюдение законности.Ранее интернет-издание "Открытые медиа" опубликовало статью, в которой утверждало, что после апрельской акции в поддержку Навального из московского метро было уволено около 40 сотрудников, некоторые якобы только за регистрацию на сайте. Замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев, комментируя это сообщение, заявил, что транспортный комплекс Москвы работает в правовом поле трудового законодательства.
https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732774088.html
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