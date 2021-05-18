https://ria.ru/20210518/ukraina-1732856523.html

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины - РИА Новости, 18.05.2021

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:47

2021-05-18T18:47

2021-05-18T18:47

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства."Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№ 5506). Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов", - говорится в сообщении.Текст законопроекта в данный момент на сайте украинского парламента отсутствует.Зеленский выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.

https://ria.ru/20210518/krym-1732849166.html

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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире