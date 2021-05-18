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Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины
Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины - РИА Новости, 18.05.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:47
2021-05-18T18:47
верховная рада украины
владимир зеленский
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства."Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№ 5506). Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов", - говорится в сообщении.Текст законопроекта в данный момент на сайте украинского парламента отсутствует.Зеленский выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

18:47 18.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№ 5506). Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов", - говорится в сообщении.
Текст законопроекта в данный момент на сайте украинского парламента отсутствует.
Зеленский выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.

"Сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец, сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - заявил глава государства, слова которого приводит пресс-служба.

Ялта - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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