Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины
КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№ 5506). Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов", - говорится в сообщении.
Текст законопроекта в данный момент на сайте украинского парламента отсутствует.
Зеленский выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.
"Сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец, сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - заявил глава государства, слова которого приводит пресс-служба.