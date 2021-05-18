https://ria.ru/20210518/ubiystvo-1732748984.html
СК ранее не задерживал подозреваемого в тройном убийстве в Екатеринбурге
СК ранее не задерживал подозреваемого в тройном убийстве в Екатеринбурге
Следствие опровергло данные СМИ о том, что ранее СК якобы уже задерживал подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, но в конце концов отпустил,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:49
2021-05-18T09:49
2021-05-18T10:19
следственный комитет россии (ск рф)
ревда
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Следствие опровергло данные СМИ о том, что ранее СК якобы уже задерживал подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, но в конце концов отпустил, сообщает во вторник СУСК по Свердловской области.Тройное убийство случилось накануне в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге, причем при попытке задержания 34-летний подозреваемый напал с ножом и на полицейских, в итоге получил пулевое ранение и попал в больницу в тяжелом состоянии. Против него возбуждено уголовное дело.Спустя день следствие для "недопущения распространения недостоверной информации" заверило, что "следственным отделом по городу Ревда [подозреваемый – житель этого района] в отношении гражданина … ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось"."В этой связи распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СК по городу Ревда в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности", - резюмирует Следственный комитет.При этом в пресс-службе СУСК по Свердловской области РИА Новости уточнили, что собственно задержание мужчины они не опровергают.При этом в управлении обозначили, что в рамках расследования убийства СК будет устанавливать не только все обстоятельства случившегося, но и причины и условия, способствовавшие трагедии."В частности, будет устанавливаться, поступали ли ранее в отношении подозреваемого гражданина в правоохранительные органы сообщения о совершенных им противоправных действиях и какие меры реагирования по данным сообщениям были приняты", - отметили в СУСК.Мотивы тройного убийства пока неясны.
https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732652182.html
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следственный комитет россии (ск рф), ревда, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости.
Следствие опровергло данные СМИ о том, что ранее СК
якобы уже задерживал подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге
, но в конце концов отпустил, сообщает во вторник СУСК по Свердловской области
.
Тройное убийство случилось накануне в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге, причем при попытке задержания 34-летний подозреваемый напал с ножом и на полицейских, в итоге получил пулевое ранение и попал в больницу в тяжелом состоянии. Против него возбуждено уголовное дело.
Спустя день следствие для "недопущения распространения недостоверной информации" заверило, что "следственным отделом по городу Ревда
[подозреваемый – житель этого района] в отношении гражданина … ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось".
"В этой связи распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СК по городу Ревда в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности", - резюмирует Следственный комитет.
При этом в пресс-службе СУСК по Свердловской области РИА Новости уточнили, что собственно задержание мужчины они не опровергают.
"Мы не опровергали его задержание. Мы опровергали, что этим занимались мы. Занималась ли им полиция - уточните у них", - отметили в СУСК.
При этом в управлении обозначили, что в рамках расследования убийства СК будет устанавливать не только все обстоятельства случившегося, но и причины и условия, способствовавшие трагедии.
"В частности, будет устанавливаться, поступали ли ранее в отношении подозреваемого гражданина в правоохранительные органы сообщения о совершенных им противоправных действиях и какие меры реагирования по данным сообщениям были приняты", - отметили в СУСК.
Мотивы тройного убийства пока неясны.