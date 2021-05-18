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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210518/ubezhischa-1732849525.html
РЕК собрал 2,6 млн руб на строительство бомбоубежищ для израильской школы
РЕК собрал 2,6 млн руб на строительство бомбоубежищ для израильской школы - РИА Новости, 18.05.2021
РЕК собрал 2,6 млн руб на строительство бомбоубежищ для израильской школы
Российский еврейский конгресс собрал 2,6 миллиона рублей, половину от требуемой суммы, на строительство четырех дополнительных бомбоубежищ в школе-интернате... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:09
2021-05-18T18:12
религия и мировоззрение
российский еврейский конгресс
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский еврейский конгресс собрал 2,6 миллиона рублей, половину от требуемой суммы, на строительство четырех дополнительных бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер, расположенной в Израиле у границы с сектором Газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЕК.Российский еврейский конгресс в воскресенье провел в московской Мемориальной синагоге на Поклонной горе благотворительную акцию солидарности "С Израилем против террора!", на которой прошел сбор средств на строительство бомбоубежищ в школе-интернате, расположенной в Израиле в 15 километрах от границы с сектором Газы."За несколько дней собрали половину от требуемой суммы – 2,6 миллиона рублей, всего требуется собрать 5,2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.О сборе пожертвований для Кфар-Сильвер РЕК объявил несколько дней назад. Одними из первых на этот призыв откликнулись подопечные Московской ассоциации бывших малолетних узников лагерей и гетто во главе с Олегом Мортковичем, пожилые люди, пережившие войну, сообщила пресс-служба РЕК. Сбор средств продолжается на официальном сайте конгресса.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
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российский еврейский конгресс, израиль, в мире

РЕК собрал 2,6 млн руб на строительство бомбоубежищ для израильской школы

18:09 18.05.2021 (обновлено: 18:12 18.05.2021)
 
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Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский еврейский конгресс собрал 2,6 миллиона рублей, половину от требуемой суммы, на строительство четырех дополнительных бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер, расположенной в Израиле у границы с сектором Газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЕК.
Российский еврейский конгресс в воскресенье провел в московской Мемориальной синагоге на Поклонной горе благотворительную акцию солидарности "С Израилем против террора!", на которой прошел сбор средств на строительство бомбоубежищ в школе-интернате, расположенной в Израиле в 15 километрах от границы с сектором Газы.
"За несколько дней собрали половину от требуемой суммы – 2,6 миллиона рублей, всего требуется собрать 5,2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.
О сборе пожертвований для Кфар-Сильвер РЕК объявил несколько дней назад. Одними из первых на этот призыв откликнулись подопечные Московской ассоциации бывших малолетних узников лагерей и гетто во главе с Олегом Мортковичем, пожилые люди, пережившие войну, сообщила пресс-служба РЕК. Сбор средств продолжается на официальном сайте конгресса.
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
 
Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессИзраильВ мире
 
 
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