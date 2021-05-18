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Путин и Си Цзиньпин 19 мая дадут старт строительству атомного объекта
Путин и Си Цзиньпин 19 мая дадут старт строительству атомного объекта - РИА Новости, 18.05.2021
Путин и Си Цзиньпин 19 мая дадут старт строительству атомного объекта
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 19 мая примут по видеосвязи участие в церемонии начала строительства совместного ядерного... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:36
2021-05-18T04:36
2021-05-18T10:27
ляонин
тяньваньская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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хуа чуньин
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мид кнр
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ПЕКИН, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин 19 мая примут по видеосвязи участие в церемонии начала строительства совместного ядерного проекта, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.В Кремле уточнили, что речь идет о сооружении новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".Москва и Пекин давно сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также ожидается сооружение еще двух блоков на Тяньваньской АЭС и двух — на "Сюйдапу".Тяньваньская АЭС — крупнейший объект российско-китайского экономического взаимодействия. Первый и второй блоки запустили в 2007 году, третий — в 2017-м, четвертый — в 2020-м. Сейчас стороны готовятся к началу строительства еще двух. Россия займется проектированием так называемого ядерного острова станции, а также поставит ключевое оборудование.В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.
https://ria.ru/20210330/burevestnik-1603465243.html
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ляонин, тяньваньская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, хуа чуньин, си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, пекин, китай, в мире