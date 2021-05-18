https://ria.ru/20210518/torty-1732798059.html
Семейный муравейник. Как инженер из Читы увлекся выпечкой тортов
Семейный муравейник. Как инженер из Читы увлекся выпечкой тортов - РИА Новости, 18.05.2021
Семейный муравейник. Как инженер из Читы увлекся выпечкой тортов
Читинский инженер Павел Николаев вместе с мамой организовал небольшое хлебопекарное производство на дому. Хлеб по бабушкиным рецептам и с разными добавками... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:21
2021-05-18T15:21
2021-05-18T15:21
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Читинский инженер Павел Николаев вместе с мамой организовал небольшое хлебопекарное производство на дому. Хлеб по бабушкиным рецептам и с разными добавками пришелся по вкусу покупателям. Теперь Павел расширяет производство и открывает свой магазин. Предприниматель признается, что он – сладкоежка. С особым смаком он рассказывает о сладком хлебе – сайках, которые печет его мама, а также о разных добавках и посыпках, которые они используют в производстве. Полтора года назад Павел решил поставить семейное дело на коммерческую основу. До этого свои лучшие торты его мама делала на заказ. Пять дней в неделю Николаев работает по основной специальности – инженером на железной дороге. А вечерами занимается своими проектами. Уже четыре года в Чите у него работает небольшой бар, затем добавилась и хлебопекарня. "Мы поняли, что хлебопекарня – это первый этап нашей деятельности. Теперь хочется больше заниматься кондитерскими изделиями. Сейчас мы закупили большую часть оборудования, перевозим все в новое здание", – говорит предприниматель.Сам он в этом семейном деле больше занимается координацией процесса. Рецепты и готовка – дело мамы и тети, которые обучались кулинарному мастерству у своей мамы. Так семейные традиции стали основой для нового небольшого бизнеса. Расширение производства потребовало и дополнительных финансов. Для этого Николаев обратился в МСП Банк, где ему одобрили кредит на 4 миллиона рублей. Свой бизнес Павел ведет как самозанятый. По его словам, это очень облегчает работу и с налоговой отчетностью, и с заполнением других бумаг, в том числе, и при обращении за кредитом. Большая часть этих денег пойдет на покупку специального автобуса для развоза продукции. В новом помещении предприниматель намерен оборудовать производство и небольшой магазин. Он рисует идеальную картину: все полки в этом магазине заполнены хлебом, холодильники – разными тортами. "Хлеба должно быть не менее десяти наименований. Отдельно – пирожки с разными начинками, пиццы, для которых у меня уже есть печи. Я планирую, что ассортимент первое время будет большой, а объемы маленькие. Таким образом, сможем понять, что будут покупать больше", – говорит Павел. В ближайших планах – поставки хлеба в другие магазины, а также договоренности с точками общепита. Но главная задача – развивать кондитерское направление. "У нас в городе есть производства-гиганты, но они ориентированы на быстрый результат. Штучного производства гораздо меньше. А сейчас как раз такой тренд есть – торты для детских праздников с разными украшениями по индивидуальному заказу. Так что маркетинг я провел, в том числе, в соцсетях, и уверен, что спрос будет", – заключает предприниматель.
https://ria.ru/20210429/ryazan-1730448617.html
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корпорация мсп, мсп банк, чита
Читинский инженер Павел Николаев вместе с мамой организовал небольшое хлебопекарное производство на дому. Хлеб по бабушкиным рецептам и с разными добавками пришелся по вкусу покупателям. Теперь Павел расширяет производство и открывает свой магазин.
Предприниматель признается, что он – сладкоежка. С особым смаком он рассказывает о сладком хлебе – сайках, которые печет его мама, а также о разных добавках и посыпках, которые они используют в производстве. Полтора года назад Павел решил поставить семейное дело на коммерческую основу. До этого свои лучшие торты его мама делала на заказ.
"Мама постоянно что-то пекла, булочки, пирожки с разными начинками. Пару раз я просил ее что-то сделать для застолья с друзьями, торт, например. Потом друзья стали просить еще, потом – заказывать. Так это само собой и сложилось", – поясняет Павел.
Пять дней в неделю Николаев работает по основной специальности – инженером на железной дороге. А вечерами занимается своими проектами. Уже четыре года в Чите
у него работает небольшой бар, затем добавилась и хлебопекарня.
"Мы поняли, что хлебопекарня – это первый этап нашей деятельности. Теперь хочется больше заниматься кондитерскими изделиями. Сейчас мы закупили большую часть оборудования, перевозим все в новое здание", – говорит предприниматель.
Сам он в этом семейном деле больше занимается координацией процесса. Рецепты и готовка – дело мамы и тети, которые обучались кулинарному мастерству у своей мамы. Так семейные традиции стали основой для нового небольшого бизнеса.
"Я очень люблю торт "Муравейник". Иногда пробую у знакомых и друзей. У них получается тоже вкусно, но все же наш семейный "Муравейник" вкуснее всего", - говорит Павел.
Расширение производства потребовало и дополнительных финансов. Для этого Николаев обратился в МСП Банк
, где ему одобрили кредит на 4 миллиона рублей. Свой бизнес Павел ведет как самозанятый. По его словам, это очень облегчает работу и с налоговой отчетностью, и с заполнением других бумаг, в том числе, и при обращении за кредитом. Большая часть этих денег пойдет на покупку специального автобуса для развоза продукции.
"Сейчас основная статья расходов у меня – это приобретение микроавтобуса с термобудкой. В минигрузовике можно возить хлеб, а в термобудке – кондитерские изделия. Такая машина обойдется мне примерно в полтора миллиона рублей, около половины – стоимость термобудки", – говорит он.
В новом помещении предприниматель намерен оборудовать производство и небольшой магазин. Он рисует идеальную картину: все полки в этом магазине заполнены хлебом, холодильники – разными тортами.
"Хлеба должно быть не менее десяти наименований. Отдельно – пирожки с разными начинками, пиццы, для которых у меня уже есть печи. Я планирую, что ассортимент первое время будет большой, а объемы маленькие. Таким образом, сможем понять, что будут покупать больше", – говорит Павел.
В ближайших планах – поставки хлеба в другие магазины, а также договоренности с точками общепита. Но главная задача – развивать кондитерское направление.
"У нас в городе есть производства-гиганты, но они ориентированы на быстрый результат. Штучного производства гораздо меньше. А сейчас как раз такой тренд есть – торты для детских праздников с разными украшениями по индивидуальному заказу. Так что маркетинг я провел, в том числе, в соцсетях, и уверен, что спрос будет", – заключает предприниматель.