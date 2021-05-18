https://ria.ru/20210518/toplivo-1732728129.html

Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа

Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа

Израильские власти в понедельник не разрешили провезти топливо для электростанции в секторе Газа, где наблюдается катастрофическая нехватка электроэнергии,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T01:00

2021-05-18T01:00

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сектор газа

оон

израиль

в мире

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ГАЗА, 18 мая - РИА Новости. Израильские власти в понедельник не разрешили провезти топливо для электростанции в секторе Газа, где наблюдается катастрофическая нехватка электроэнергии, сообщил РИА Новости председатель комитета по координации ввоза товаров Раед Фаттух.Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения о том, что израильские власти разрешили отправку партии катарского топлива для электростанции в секторе Газа.По словам Фаттуха, власти Израиля разрешат провоз топлива для организации ООН в Газе, а также поставку лекарств и продуктов для сотрудников международных организации в Газе.

сектор газа

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, оон, израиль, в мире