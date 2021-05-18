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Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
Израильские власти в понедельник не разрешили провезти топливо для электростанции в секторе Газа, где наблюдается катастрофическая нехватка электроэнергии,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:00
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сектор газа
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израиль
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ГАЗА, 18 мая - РИА Новости. Израильские власти в понедельник не разрешили провезти топливо для электростанции в секторе Газа, где наблюдается катастрофическая нехватка электроэнергии, сообщил РИА Новости председатель комитета по координации ввоза товаров Раед Фаттух.Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения о том, что израильские власти разрешили отправку партии катарского топлива для электростанции в секторе Газа.По словам Фаттуха, власти Израиля разрешат провоз топлива для организации ООН в Газе, а также поставку лекарств и продуктов для сотрудников международных организации в Газе.
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сектор газа, оон, израиль, в мире

Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа

01:00 18.05.2021 (обновлено: 01:01 18.05.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа
Израильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Amir Cohen
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ГАЗА, 18 мая - РИА Новости. Израильские власти в понедельник не разрешили провезти топливо для электростанции в секторе Газа, где наблюдается катастрофическая нехватка электроэнергии, сообщил РИА Новости председатель комитета по координации ввоза товаров Раед Фаттух.
Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения о том, что израильские власти разрешили отправку партии катарского топлива для электростанции в секторе Газа.
"Израильские власти отказали сегодня в разрешении на провоз топлива для электростанции в секторе Газа через КПП Керем Шалом", - заявил Фаттух.
По словам Фаттуха, власти Израиля разрешат провоз топлива для организации ООН в Газе, а также поставку лекарств и продуктов для сотрудников международных организации в Газе.
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