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Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
Израильские власти в понедельник не разрешили провезти топливо для электростанции в секторе Газа, где наблюдается катастрофическая нехватка электроэнергии,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:00
2021-05-18T01:00
2021-05-18T01:01
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ГАЗА, 18 мая - РИА Новости. Израильские власти в понедельник не разрешили провезти топливо для электростанции в секторе Газа, где наблюдается катастрофическая нехватка электроэнергии, сообщил РИА Новости председатель комитета по координации ввоза товаров Раед Фаттух.Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения о том, что израильские власти разрешили отправку партии катарского топлива для электростанции в секторе Газа.По словам Фаттуха, власти Израиля разрешат провоз топлива для организации ООН в Газе, а также поставку лекарств и продуктов для сотрудников международных организации в Газе.
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сектор газа, оон, израиль, в мире