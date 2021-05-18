Эксперт рассказал, как спасти телефон при перегреве
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Аномальная жара ожидается на этой неделе в Москве, Астраханской, Саратовской, Челябинской, Курганской, Кировской областях и ряде других регионов, температура воздуха местами поднимется выше 30 градусов. Жаркая погода может быть опасна не только для людей, но и для смартфонов. Что делать, чтобы аппарат не загорелся, и как уберечь его от жары, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
"Если телефон или планшет начали нагреваться, не пытайтесь быстро охладить устройство, поскольку "шоковая терапия" может окончательно "убить" его. Лучше спрячьте гаджет в прохладное место, снимите чехол и позвольте ему самостоятельно остыть. Выключите все ненужные приложения и отключите мобильный интернет. На всякий случай просканируйте гаджет антивирусом: перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного ПО", - рассказал Кувиков.
Кроме того, он отметил, что некоторые виды аккумуляторов могут загореться под воздействием высоких температур даже в кармане.
"Конечно, современные смартфоны и планшеты перед выпуском в продажу тщательно тестируют на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары, а некоторые устройства даже имеют функцию автоматического выключения при высоком уровне температуры аккумулятора. Тем не менее, риск возгорания батареи все равно присутствует", - пояснил эксперт.
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По его словам, для защиты устройства в жару его необходимо прятать от прямых солнечных лучей, не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Сократить число одновременно работающих приложений, поскольку это также может привести к перегреву. Воздержаться от использования гаджета при температуре выше 35 градусов.
"Заранее отрегулируйте внутренние настройки: сократите уровень яркости экрана, выключите Bluetooth и GPS, отмените автоматическое обновление приложений, - эти действия не только уберегут ваш гаджет, но и позволят ему медленнее разряжаться", - заключил Кувиков.
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