Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210518/svyaz-1732842056.html
Пенсионерам Московской области предоставят скидку 20% на сотовую связь
Пенсионерам Московской области предоставят скидку 20% на сотовую связь - РИА Новости, 18.05.2021
Пенсионерам Московской области предоставят скидку 20% на сотовую связь
Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар сообщил, что пенсионерам региона предоставят постоянную скидку 20% на сотовую связь, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:21
2021-05-18T17:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732836154_0:199:2000:1324_1920x0_80_0_0_f9f9cf1d193971ef036e0b34faf1213b.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар сообщил, что пенсионерам региона предоставят постоянную скидку 20% на сотовую связь, сообщил телеканал "360"."Сегодня услуги связи и качественный интернет должны быть доступны максимальному количеству граждан. Особенно важно поддерживать в этом направлении людей старшего возраста", – подчеркнул Рымар.Отмечается, что получить скидку у одного из федеральных операторов может любой пенсионер. Акцию проводит "МегаФон", в ней будут принимать участие как действующие, так и новые абоненты.Для подключения к тарифу требуется предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне связи.Также пожилым людям предлагается бесплатно общаться в мессенджерах и делать звонки даже при отсутствии денег на балансе.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732836154_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e340bd20b9b65abf6e3f79770415e6ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Пенсионерам Московской области предоставят скидку 20% на сотовую связь

17:21 18.05.2021
 
© Unsplash / Jim ReardanПожилой мужчина разговаривает по телефону
Пожилой мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Unsplash / Jim Reardan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар сообщил, что пенсионерам региона предоставят постоянную скидку 20% на сотовую связь, сообщил телеканал "360".
"Сегодня услуги связи и качественный интернет должны быть доступны максимальному количеству граждан. Особенно важно поддерживать в этом направлении людей старшего возраста", – подчеркнул Рымар.
Отмечается, что получить скидку у одного из федеральных операторов может любой пенсионер. Акцию проводит "МегаФон", в ней будут принимать участие как действующие, так и новые абоненты.
Для подключения к тарифу требуется предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне связи.
Также пожилым людям предлагается бесплатно общаться в мессенджерах и делать звонки даже при отсутствии денег на балансе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
Лента новостейМолния