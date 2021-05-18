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Пенсионерам Московской области предоставят скидку 20% на сотовую связь

Пенсионерам Московской области предоставят скидку 20% на сотовую связь - РИА Новости, 18.05.2021

Пенсионерам Московской области предоставят скидку 20% на сотовую связь

Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар сообщил, что пенсионерам региона предоставят постоянную скидку 20% на сотовую связь, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:21

2021-05-18T17:21

2021-05-18T17:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава мингосуправления Московской области Максим Рымар сообщил, что пенсионерам региона предоставят постоянную скидку 20% на сотовую связь, сообщил телеканал "360"."Сегодня услуги связи и качественный интернет должны быть доступны максимальному количеству граждан. Особенно важно поддерживать в этом направлении людей старшего возраста", – подчеркнул Рымар.Отмечается, что получить скидку у одного из федеральных операторов может любой пенсионер. Акцию проводит "МегаФон", в ней будут принимать участие как действующие, так и новые абоненты.Для подключения к тарифу требуется предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне связи.Также пожилым людям предлагается бесплатно общаться в мессенджерах и делать звонки даже при отсутствии денег на балансе.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)