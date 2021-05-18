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В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве СВР и MI6
В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве СВР и MI6
Не Россия была инициатором паузы в сотрудничестве между СВР и британской MI6, общение было бы востребовано с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:35
2021-05-18T12:35
2021-05-18T12:42
сергей нарышкин
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
британская разведывательная служба mi6
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Не Россия была инициатором паузы в сотрудничестве между СВР и британской MI6, общение было бы востребовано с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал интервью Би-би-си, в котором, в частности, рассказал, что вступил в переписку с главой MI6 и рассчитывает выйти с ним на личный контакт."Я, честно говоря, не имел возможности еще ознакомиться с этим интервью Нарышкина. Но с другой стороны, это абсолютно нормальная практика - общение глав таких чувствительных ведомств. И это общение в любом случае в интересах наших двух стран. Вы знаете, что к сожалению, это общение было прервано какое-то время назад, Россия не была инициатором этой паузы. Но в целом, конечно, такое общение было бы востребовано с обеих сторон, как нам кажется", - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос о том, приветствуют ли в Кремле возобновление контактов с британской разведслужбой, Песков сказал: "Скорее, здравый смысл говорит в пользу таких контактов".
https://ria.ru/20210518/razvedka-1732744682.html
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сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), британская разведывательная служба mi6, дмитрий песков, в мире