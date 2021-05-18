На юге Израиля сработали сирены тревоги
06:41 18.05.2021 (обновлено: 08:25 18.05.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ в Twitter.
Газета Times of Israel пишет, что это произошло в общинах недалеко от сектора Газа и в городе Нетивот, чему предшествовало шестичасовое затишье.
По информации издания, движение ХАМАС уже взяло на себя ответственность за обстрел, назвав это ответом на "сионистскую агрессию".
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.
С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили около 3350 ракет, примерно 500 из них упали на территории самого анклава; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол", чья эффективность составляет 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 212, среди них много детей.
Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.