https://ria.ru/20210518/sirena-1732734165.html

На юге Израиля сработали сирены тревоги

На юге Израиля сработали сирены тревоги

На юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ в Twitter. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T06:41

2021-05-18T06:41

2021-05-18T08:25

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ в Twitter.Газета Times of Israel пишет, что это произошло в общинах недалеко от сектора Газа и в городе Нетивот, чему предшествовало шестичасовое затишье. По информации издания, движение ХАМАС уже взяло на себя ответственность за обстрел, назвав это ответом на "сионистскую агрессию".Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили около 3350 ракет, примерно 500 из них упали на территории самого анклава; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол", чья эффективность составляет 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 212, среди них много детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

сектор газа

израиль

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сектор газа, хамас, израиль, в мире