https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html
В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
Школу № 67 в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, на месте работают специалисты. Об этом сообщила мэрия города в официальном... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:05
2021-05-18T10:05
2021-05-18T12:03
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
ильсур метшин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Школу № 67 в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, на месте работают специалисты. Об этом сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале.Источник РБК рассказал, что в учебное заведение поступило письмо от человека, который представился сообщником Ильназа Галявиев. На прошлой неделе тот открыл огонь в гимназии № 175. Погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 24 человека получили ранения.Как позже сообщили РИА Новости в мэрии, информация о минировании не подтвердилась. Спецслужбы проверили школу: дети и преподаватели возвращаются в здание.В минувшие пятницу и субботу предупреждения о "взрывных устройствах" получили полтора десятка казанских учебных заведений. Людей эвакуировали, а специалисты проверили здания. Ни одно сообщение не подтвердилось.Мэр города Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании, которые подогревают тревогу людей.
https://ria.ru/20210517/mishustin-1732609530.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, ильсур метшин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, казань, происшествия