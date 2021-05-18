https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html

В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"

В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"

Школу № 67 в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, на месте работают специалисты. Об этом сообщила мэрия города в официальном... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:05

2021-05-18T10:05

2021-05-18T12:03

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

ильсур метшин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Школу № 67 в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, на месте работают специалисты. Об этом сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале.Источник РБК рассказал, что в учебное заведение поступило письмо от человека, который представился сообщником Ильназа Галявиев. На прошлой неделе тот открыл огонь в гимназии № 175. Погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 24 человека получили ранения.Как позже сообщили РИА Новости в мэрии, информация о минировании не подтвердилась. Спецслужбы проверили школу: дети и преподаватели возвращаются в здание.В минувшие пятницу и субботу предупреждения о "взрывных устройствах" получили полтора десятка казанских учебных заведений. Людей эвакуировали, а специалисты проверили здания. Ни одно сообщение не подтвердилось.Мэр города Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании, которые подогревают тревогу людей.

https://ria.ru/20210517/mishustin-1732609530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, ильсур метшин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, казань, происшествия