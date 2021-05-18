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В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
Школу № 67 в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, на месте работают специалисты. Об этом сообщила мэрия города в официальном... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:05
2021-05-18T12:03
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
ильсур метшин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Школу № 67 в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, на месте работают специалисты. Об этом сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале.Источник РБК рассказал, что в учебное заведение поступило письмо от человека, который представился сообщником Ильназа Галявиев. На прошлой неделе тот открыл огонь в гимназии № 175. Погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 24 человека получили ранения.Как позже сообщили РИА Новости в мэрии, информация о минировании не подтвердилась. Спецслужбы проверили школу: дети и преподаватели возвращаются в здание.В минувшие пятницу и субботу предупреждения о "взрывных устройствах" получили полтора десятка казанских учебных заведений. Людей эвакуировали, а специалисты проверили здания. Ни одно сообщение не подтвердилось.Мэр города Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании, которые подогревают тревогу людей.
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, ильсур метшин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, казань, происшествия

В Казани школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"

10:05 18.05.2021 (обновлено: 12:03 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Школу № 67 в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, на месте работают специалисты. Об этом сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале.

"Детей разместили в 135-й школе", — отмечается в публикации.

Источник РБК рассказал, что в учебное заведение поступило письмо от человека, который представился сообщником Ильназа Галявиев. На прошлой неделе тот открыл огонь в гимназии № 175. Погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 24 человека получили ранения.
Как позже сообщили РИА Новости в мэрии, информация о минировании не подтвердилась. Спецслужбы проверили школу: дети и преподаватели возвращаются в здание.
В минувшие пятницу и субботу предупреждения о "взрывных устройствах" получили полтора десятка казанских учебных заведений. Людей эвакуировали, а специалисты проверили здания. Ни одно сообщение не подтвердилось.
Мэр города Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании, которые подогревают тревогу людей.
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Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниИльсур МетшинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКазаньПроисшествия
 
 
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