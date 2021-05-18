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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/shatunov-1732770187.html
Шатунов решил судиться с Роспатентом из-за товарных знаков "Ласковый май"
Шатунов решил судиться с Роспатентом из-за товарных знаков "Ласковый май" - РИА Новости, 18.05.2021
Шатунов решил судиться с Роспатентом из-за товарных знаков "Ласковый май"
Самый известный экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов подал в Суд по интеллектуальным правам два заявления, в которых оспаривает решения Роспатента,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:35
2021-05-18T14:27
шоу-бизнес
культура
юрий шатунов
андрей разин
ласковый май
мираж
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Самый известный экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов подал в Суд по интеллектуальным правам два заявления, в которых оспаривает решения Роспатента, отклонившего его возражения на регистрацию еще в 2003 году двух товарных знаков "Ласковый май".Как сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая в судах интересы Шатунова, артист просит признать недействительными решения Роспатента от 29 января этого года.Спорные бренды были зарегистрированы ведомством 18 лет назад на имя Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" (Сочи). В настоящее время исключительные права на них принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову.Один знак распространяется на товары 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги восьми классов. Сюда входят, например, металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда, реклама, страхование, связь, организация шоу и т.д. Другой знак зарегистрирован для семи классов товаров и четырех классов услуг – косметика, парфюмерия, фармпрепараты, кондитерские изделия, алкогольные напитки, размещение веб-сайтов, арбитраж, рестораны, гостиницы, бани, брачные агентства и т.п.По мнению Шатунова, регистрация прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Как отметил Шатунов, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" автора Сергея Кузнецова, права на которую по договору с автором принадлежат сейчас Шатунову.Роспатент, отклоняя возражения, согласился с доводами Филатова. Он представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае 2005 и 2016 годов, подтверждающие, что права на песни "Ласкового мая" принадлежали сначала продюсеру группы Андрею Разину, а затем перешли к Филатову. Роспатент признал Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов."Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
https://ria.ru/20210316/shatunov-1601409204.html
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шоу-бизнес, юрий шатунов, андрей разин, ласковый май, мираж, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), сочи, краснодарский край, ставрополь

Шатунов решил судиться с Роспатентом из-за товарных знаков "Ласковый май"

11:35 18.05.2021 (обновлено: 14:27 18.05.2021)
 
© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : с официального сайта исполнителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Самый известный экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов подал в Суд по интеллектуальным правам два заявления, в которых оспаривает решения Роспатента, отклонившего его возражения на регистрацию еще в 2003 году двух товарных знаков "Ласковый май".
Как сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая в судах интересы Шатунова, артист просит признать недействительными решения Роспатента от 29 января этого года.
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Спорные бренды были зарегистрированы ведомством 18 лет назад на имя Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" (Сочи). В настоящее время исключительные права на них принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову.
Один знак распространяется на товары 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги восьми классов. Сюда входят, например, металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда, реклама, страхование, связь, организация шоу и т.д. Другой знак зарегистрирован для семи классов товаров и четырех классов услуг – косметика, парфюмерия, фармпрепараты, кондитерские изделия, алкогольные напитки, размещение веб-сайтов, арбитраж, рестораны, гостиницы, бани, брачные агентства и т.п.
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По мнению Шатунова, регистрация прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные "названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Как отметил Шатунов, слова "Ласковый май" - это цитата из песни "Лето" автора Сергея Кузнецова, права на которую по договору с автором принадлежат сейчас Шатунову.
Роспатент, отклоняя возражения, согласился с доводами Филатова. Он представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае 2005 и 2016 годов, подтверждающие, что права на песни "Ласкового мая" принадлежали сначала продюсеру группы Андрею Разину, а затем перешли к Филатову. Роспатент признал Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов.
"Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
 
КультураШоу-бизнесЮрий ШатуновАндрей РазинЛасковый майМиражФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)СочиКраснодарский крайСтаврополь
 
 
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