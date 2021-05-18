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Наука
https://ria.ru/20210518/samarskiy_universitet-1732759467.html
В России придумали, как сделать авиадвигатели экологичнее
В России придумали, как сделать авиадвигатели экологичнее - РИА Новости, 18.05.2021
В России придумали, как сделать авиадвигатели экологичнее
Ученые Самарского университета создали суррогаты керосина, которые помогут разрабатывать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:48
2021-05-18T10:54
наука
самарский университет
университетская наука
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САМАРА, 18 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета создали суррогаты керосина, которые помогут разрабатывать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба вуза."В Самарском университете имени Королева созданы суррогаты авиационного керосина на порядок точнее зарубежных аналогов. Исследования ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева помогут создавать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных выбросов в атмосферу", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в качестве базового реального топлива самарскими учеными был выбран широко используемый в гражданской и транспортной авиации керосин марки ТС-1 (зарубежный аналог Jet-A). В ходе исследований и экспериментов ученые разработали детальный кинетический механизм, включающий пути образования канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и оксидов азота и состоящий из 597 веществ и почти 12 тысяч реакций.Как рассказали в вузе, по итогам были созданы и испытаны два варианта суррогатов керосина, которые, как показали испытания, наилучшим образом воспроизводят характеристики реального авиатоплива. По результатам испытаний самарские суррогаты оказались примерно на порядок точнее зарубежных аналогов в плане соответствия тем или иным свойствам настоящего авиационного керосина.Отмечается, что разработанные самарскими учеными суррогаты могут использоваться в конструкторских бюро на этапе проектирования и доводки камер сгорания авиационных газотурбинных двигателей для улучшения их экологических характеристик и уменьшения канцерогенных выбросов в атмосферу.
https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

В России придумали, как сделать авиадвигатели экологичнее

10:48 18.05.2021 (обновлено: 10:54 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАвиадвигатель
Авиадвигатель - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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САМАРА, 18 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета создали суррогаты керосина, которые помогут разрабатывать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба вуза.
"В Самарском университете имени Королева созданы суррогаты авиационного керосина на порядок точнее зарубежных аналогов. Исследования ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева помогут создавать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных выбросов в атмосферу", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в качестве базового реального топлива самарскими учеными был выбран широко используемый в гражданской и транспортной авиации керосин марки ТС-1 (зарубежный аналог Jet-A). В ходе исследований и экспериментов ученые разработали детальный кинетический механизм, включающий пути образования канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и оксидов азота и состоящий из 597 веществ и почти 12 тысяч реакций.
Как рассказали в вузе, по итогам были созданы и испытаны два варианта суррогатов керосина, которые, как показали испытания, наилучшим образом воспроизводят характеристики реального авиатоплива. По результатам испытаний самарские суррогаты оказались примерно на порядок точнее зарубежных аналогов в плане соответствия тем или иным свойствам настоящего авиационного керосина.

"Было проведено сравнение концентраций продуктов сгорания, получаемых при сжигании суррогатов и авиационного керосина марки ТС-1. Оба суррогата показали хорошую согласованность с реальным топливом по основным компонентам продуктов полного сгорания, по оксидам углерода и несгоревшим углеводородам максимальное отклонение не превысило 20%", — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника научно-образовательного центра газодинамических исследований Самарского университета Сергея Матвеева.

Отмечается, что разработанные самарскими учеными суррогаты могут использоваться в конструкторских бюро на этапе проектирования и доводки камер сгорания авиационных газотурбинных двигателей для улучшения их экологических характеристик и уменьшения канцерогенных выбросов в атмосферу.
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