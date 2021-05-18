https://ria.ru/20210518/samarskiy_universitet-1732759467.html

В России придумали, как сделать авиадвигатели экологичнее

В России придумали, как сделать авиадвигатели экологичнее - РИА Новости, 18.05.2021

В России придумали, как сделать авиадвигатели экологичнее

Ученые Самарского университета создали суррогаты керосина, которые помогут разрабатывать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:48

2021-05-18T10:48

2021-05-18T10:54

наука

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152743/60/1527436035_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a50e08df66a8cd7774549bf60f9bf7bf.jpg

САМАРА, 18 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета создали суррогаты керосина, которые помогут разрабатывать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба вуза."В Самарском университете имени Королева созданы суррогаты авиационного керосина на порядок точнее зарубежных аналогов. Исследования ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева помогут создавать более экологичные авиадвигатели с меньшим уровнем канцерогенных выбросов в атмосферу", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в качестве базового реального топлива самарскими учеными был выбран широко используемый в гражданской и транспортной авиации керосин марки ТС-1 (зарубежный аналог Jet-A). В ходе исследований и экспериментов ученые разработали детальный кинетический механизм, включающий пути образования канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и оксидов азота и состоящий из 597 веществ и почти 12 тысяч реакций.Как рассказали в вузе, по итогам были созданы и испытаны два варианта суррогатов керосина, которые, как показали испытания, наилучшим образом воспроизводят характеристики реального авиатоплива. По результатам испытаний самарские суррогаты оказались примерно на порядок точнее зарубежных аналогов в плане соответствия тем или иным свойствам настоящего авиационного керосина.Отмечается, что разработанные самарскими учеными суррогаты могут использоваться в конструкторских бюро на этапе проектирования и доводки камер сгорания авиационных газотурбинных двигателей для улучшения их экологических характеристик и уменьшения канцерогенных выбросов в атмосферу.

https://ria.ru/20210415/tpu-1728235375.html

https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента