https://ria.ru/20210518/reytingi-1732788974.html

В Кремле следят за рейтингами партий перед выборами в Госдуму

В Кремле следят за рейтингами партий перед выборами в Госдуму

Партия "Единая Россия" была и остается главной и самой крупной силой в российской политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:57

2021-05-18T12:57

2021-05-18T12:57

россия

лдпр

единая россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" была и остается главной и самой крупной силой в российской политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что сейчас публикуются постоянно самые разные рейтинги, опросы, самые разные данные. Мы следим за этим, анализируем эти данные. В любом случае, "Единая Россия" была и остается главной, самой крупной политической силой в российской политике", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с исследованиями, согласно которым за последние два года снизился процент москвичей, готовых поддержать ЕР на ближайших выборах, а ближайший конкурент, ЛДПР, отстает от партии власти лишь на 5%.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, единая россия, дмитрий песков, политика