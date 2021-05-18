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В Кремле следят за рейтингами партий перед выборами в Госдуму
В Кремле следят за рейтингами партий перед выборами в Госдуму
Партия "Единая Россия" была и остается главной и самой крупной силой в российской политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:57
2021-05-18T12:57
2021-05-18T12:57
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лдпр
единая россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" была и остается главной и самой крупной силой в российской политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что сейчас публикуются постоянно самые разные рейтинги, опросы, самые разные данные. Мы следим за этим, анализируем эти данные. В любом случае, "Единая Россия" была и остается главной, самой крупной политической силой в российской политике", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с исследованиями, согласно которым за последние два года снизился процент москвичей, готовых поддержать ЕР на ближайших выборах, а ближайший конкурент, ЛДПР, отстает от партии власти лишь на 5%.
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россия, лдпр, единая россия, дмитрий песков, политика